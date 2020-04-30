羅斯瑪太陽能弊案 料6及7月續審

（吉隆坡30日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪涉嫌125萬令吉學校太陽能系統舞弊案，預料6月及7月繼續審訊。

主控官阿末阿克蘭副檢察司通過WhatsApp手機應用程式對馬新社說：“法庭訂6月9日至11日，7月6日至9日，7月13日至16日，以及7月20日至23日續審。”

當法官莫哈末再尼續審此案時，辯方將繼續盤問第12名控方證人，即教育部前秘書長拿督斯里阿里亞斯。

高庭原訂昨天和今天續審此案，基於政府宣佈延長行動限制令而展期。

羅斯瑪面對兩項控狀，根據首項控狀，羅斯瑪被控通過前首相特別事務官拿督裡扎，向Jepak控股有限公司董事經理賽迪為自己索取1億8750萬令吉賄金，這占合約總值15%。

第2項控狀指羅斯瑪於2017年9月在大使花園一間住所，接受賽迪給予150萬令吉賄金，以協助獲得上述合約。

她被控於2016年3月至4月期間，在雙威太子購物中心一家餐廳犯下上述罪行。

另一方面，前首相拿督斯里納吉涉嫌一個馬來西亞發展公司23億令吉資金貪污及洗黑錢案，展延至5月13日續審。

阿末阿克蘭說，高庭法官科林勞倫斯原訂昨天續審。

法庭原訂5月4日至8日，11日至22日審訊，包括週五。

此案續審時，辯方首席律師丹斯裡莫哈末沙菲宜將繼續盤問第9名控方證人，即1MDB前總執行長拿督沙魯。

納吉面對4項利用職權獲得23億令吉資金，以及21項相同款項的洗黑錢控狀。