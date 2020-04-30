管制令放寬 未遇警阻擾 夫妻結伴買菜囉

報導：黃方濟

（檳城30日訊）隨著政府宣佈在第四階段行動管制令期間，准許同屋2名至親共車及結伴出外購物後，今早市區數個巴剎也陸續出現結伴購物情景。這些結伴購物者大多數以夫妻為主，他們也聲稱出外沒有遇到警察的阻擾。

王國賢（43歲）說，政府昨天宣佈1屋2人可以結伴購物後，可說是一個好消息。週四一早，他很早就駕車與妻子去浮羅池滑巴剎買菜。

他說，過去44天管制令期間，是他與妻子輪流到巴剎或附近超級市場購物。不過每次輪到他去買菜時都會覺得很頭疼，主要是每條魚和菜看上去都是一個模樣，屢屢出現買錯菜回家的趣事。

“如今可以兩人結伴去購物更為方面，我們可以一次過將必須品購足，這樣就能減少出外的次數。”

王國賢居住在檳城加拉歪路一帶公寓，他說，從行動管制令開始至今，除了在工作期間有一次遇到警察的路障查問之外，基本上都沒遇到任何麻煩。

未遇路障

胡漢輝（80歲）說，第一至第三階段的管制令期都是由妻子負責買菜，可是他的妻子不會駕車，因此只能徒步到附近的巴剎買菜，選擇也不多。

“今天是我第一次載妻子到吉靈萬山買菜，因為這邊的巴剎疏菜及海鮮比較新鮮，選擇也多。”

他說，往巴剎的途中，也沒有遇到警察或警方設置的路障。

早前輪流去

洪錦翎（43歲）說，他們夫妻兩人在行動管制令期間也是輪流去巴剎，而且通常都是選擇距離住家最靠近的峇都蘭樟巴剎。

他直言，他與妻子今天還是選擇到峇都蘭樟巴剎買菜，主要是這裡距離他們的家很近，而且要買的菜和海鮮應有盡有，所以不需要到老遠的地方。