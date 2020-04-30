商用車櫃台重開 檳威JPJ進賬逾26萬

（北海30日訊）陸路交通局昨日首日開放商用車輛服務櫃台，檳威兩地的陸路交通局共處理了1267宗商用車輛事務，取得26萬2569令吉的收入。

檳州陸路交通局主任阿德南接受《光明日報》訪問時說，位於詩布朗再也的檳州陸路交通局和峇都蠻分局，分別開設22個和7個柜台，讓民眾辦理商用車輛的各項手續。

陸路交通局目前只開放辦理商用車輛手續，允許公眾、商業貨物及遊客運輸交通更新執照、更新貨車執照（GDL）和公共交通執照（PSV），以及處理被列入黑名單或罰款的商用車輛，但不包括私家車、德士和電召車。

他說，該局做好防疫措施，所有進入該局的民眾，執法人員會先檢查他們的體溫，讓他們雙手抹上消毒液，服務櫃台和等候區的座椅也保持1公尺的距離。

該局每天早上8時至1時開放，每次都會限制人數進入，大門外張貼通告，並有工作人員向民眾講解，若是處理商用車輛的事務，可以繼續排隊等候，反之則會勸請民眾回家。

他說，由於銀行在1時關閉，所有該局把現金交易限制至早上11時，必須預留時間點算總額，然后拿去銀行進賬，至於信用卡交易則可到下午1時。

他提醒民眾，儘管該局暫時無法讓私家車更新路稅，但是所有車輛必須更新保險，等行動管制令結束之後再去更新路稅。