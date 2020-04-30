補貼只佔支付工資17% 三蘇丁促重檢補貼計劃

（八打靈再也30日訊）在行動管制令期間，政府提供僱主每位員工最高可獲1200令吉的補貼，並為期限3個月，大馬僱主聯合會（MEF）執行董事拿督三蘇丁說，實際上大約占私營企業支付工資的17%。

他說，在工資補貼計劃中，政府提供的期限只有3個月，每位員工最高可獲1200令吉的補貼，但據該會所知，有關補貼數額其實約占私營企業支付工資的17%，相比其他國家低。

他昨晚接受馬新社TV直播訪問時說，若管制令再延長，該會希望政府重新探討工資補貼計劃，確保企業維持生存，有能力支付員工工資。

他建議政府考慮是否加長工資補貼的期限和範圍，以及提高補貼的數額。

“我們已向政府提議此事，也向政府建議其他事項，以讓我們（僱主）維持生存。”

他也為預計百萬員工失業一事感到擔憂，並指出，特別是酒店及旅遊業者在這期間停業，不少媒體也報道4、5星級的酒店受到打擊而結業，因此希望政府提高工資補貼的數額，讓企業得以生存。

此外，他對政府逐步開放僱主在管制令期間營業表示感謝，並指出，員工居家辦公是其中一項新工作常態的文化。

“如果我國有1500萬名員工，政府允許一半的員工到工作場所上班，另有700萬名員工居家辦工，就是其中一種新常態文化。”