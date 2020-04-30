違令外出吹風抽煙借錢 7男理由令人傻眼

（雙溪大年29日訊）在屋外吹風、在涼亭抽煙、找朋友借錢，6名男子包括1名未成年少年今日因違反行動管制令被控上法庭，他們在面對推事責問時，紛紛拿出令人啼笑皆非的外出理由。

6名被告今早在雙溪大年推事庭面控，推事娜絲達下判前說，每個人待在家裡都會覺很悶，不過如果不遵守條規，將導致管制令延長更久。

“即使要抽煙或吹風，也盡量保持在住家籬笆內。”

其中3名被告被控於本月25日晚上8時30分共車外出，在知甘峇都被警方逮捕，當中的16歲青少年因要等候品行報告，案展6月10日過堂，並獲准以1000令吉保外；另2名皆30歲的被告在認罪後，被判罰款1000令吉或以2個月監禁取代。

另一被告（28歲）在雙溪拉蘭新城市花園被逮捕時，被搜出1.78克冰毒，因此被判監禁2個月。至於他涉及的毒品案，則於6月29日面控。

還有2名被告於4月18日凌晨12時20分，在西塘區的西塘花園草場處被捕。19歲被告阿都拉迪聆聽控狀後向推事指出，他當時只是在家外吹風納涼。另一被告是23歲的莫哈末阿斯拉夫。

阿都拉迪1個月前車禍後行動不便，當天是拿著拐杖上庭。他之前獲保釋後向警方報案，指被捕時被塞入車後箱及被毆打。

阿都拉迪及莫哈末阿斯拉夫（23歲）被判罰款800令吉，或以1個月監禁取代。