工廠工地復工 出現確診即關閉

（八打靈再也30日訊）工廠或建築工地復工後，只要出現一宗新冠肺炎確診病例，該工廠或工地就會被指示暫時關閉。

工程部高級部長拿督斯里法迪拉昨晚在國營電視台RTM接受訪問時說，工廠或工地被關閉後，會交由衛生部接管，進行消毒工作和密切接觸者檢測工作，這就是鎖定目標的做法，避免疫情蔓延。

“一旦被關閉後，無論是工廠還是工地，如果要重開，是由衛生部決定，因為已經被該部接管了。”

“遵守標準作業程序（SOP）對業者而言很重要，避免一旦出現病例而被關閉，屆時不僅為本身帶來損失，也導致員工的健康受威脅，甚至影嚮其他社會人士。 ”

在這之前，國際貿易及工業部規定所有申請復工的企業必須遵守當局制定的SOP，包括規定員工須先進行冠病檢測；僱主需要確保員工在全國超過3000個社險機構衛生診所檢測中心檢測，有關費用將由社險機構承擔。

法迪拉說，負責執法的單位包括房地部屬下各個地方政府、大馬職業與衛生機構（DOSH）、環境局等，大馬建築工業發展局（CIDB）領導的監督與執法委員會在各州都會分會，再加上各地的公共工程局分局。

“主要承包商申請復工需要呈交詳細的資料，包括二手承包商的資料，萬一工地出現冠病確診病例，衛生部可以根據紀錄和資料追查密切接觸者，避免疫情擴散。”

民眾受促撥打工程部熱線1300-88-2432或03-55672777查詢或投訴。