11企業組織：免倒閉工人失業 政府應速落實冠病法令

（吉隆坡29日訊）11家全國性企業組織今日呼籲政府盡快落實新冠肺炎法令（臨時措施），以拯救國內處於水深火熱的企業免於破產倒閉，以及更多的失業情況發生。

這11家企業組織包括東盟連鎖加盟聯邦（ARFF）、馬來西亞品牌協會（BAM）、土著零售商組織（BRO）、馬來西亞時裝紡織與成衣聯合會（FMFTA）、馬來西亞商務酒店協會（Mybha） 、馬來西亞網絡營銷商會（MDCC）、馬來西亞美發協會（MHA）、馬來西亞零售商協會（MRA）、馬來西亞零售連鎖協會（MRCA）、馬來西亞企業促進會（PUMM）及馬來西亞中小企業協會（SME Malaysia）。

11家企業組織的代表於今日下午以Zoom電子會議召開記者會，並通過臉書進行直播，呼籲政府盡快落實新冠肺炎法令。

他們指出，政府應盡快實施新冠肺炎法令，以保護企業免於12月31日之前倒閉，並在有需要時延長有關保護令。

他們建議，政府應於5月18日召開的國會提呈緊急動議，以即刻落實這項法令。

與此同時，他們也希望，擬議中的法令或法案里也應闡明，若簽署合約的雙方在某個程度上是因新冠肺炎疫情而無法履行合約，合約方或擔保人應免於遭受一些法律訴訟行動。

他們認為，有商業合約在身的企業界尤其是零售、制造及服務領域，若因無法履行金融義務及合約而面對法律訴訟例如索賠，將導致業者生存受影嚮。

“制定類似新加坡的新冠肺炎（臨時措施）法案，對保護企業主在無法履行其合同義務，時免受法律訴訟至關重要。”

他們表示，該法令或法案應也闡明購物商場、店屋及辦公室的業主，一起分擔租戶的財務負擔，提供租金折扣。

“倘若這措施無法被執行，政府則應考慮給予業主高達80%的租金退稅，確保所有企業業務的可持續性。”

他們建議，政府應允許商場及餐館依照嚴格的標準操作程序繼續運作，即同一餐桌用餐人數不得超過4人，餐館不得在同一時間接納超過一定人數的客人。

另外，這11家企業組織代表認為，基於所有僱員都有參與就業保險（EIS）計劃，因此社險機構也應取消限制每家公司只允許200名員工申請工資補貼的條款與條件。

他們也呼籲政府取消勞資雙方減薪協議當中所附帶的條件，以維持私營企業的生存。 此外，他們認為，政府也應賦予僱主進行職員調整與減薪的權利。

“畢竟，僱員的薪金福利是由僱主承擔；由於不利的市場條件，未來6至12個月的業務肯定會出現下降情況，因此沒有企業可以保證就業率及全額工資。”

江華強：中小企問卷調查 25%想結業 40%要裁員

代表馬來西亞中小型企業公會的總會長拿督江華強在發表談話時指出，根據該會最近展開的一項問卷調查，獲得2500名中小型企業的回應，其中25%的中小型企業表示打算結業，另外有40%的中小型企業則表示會裁員。

他說，很多中小型企業受到新冠肺炎疫情的沖擊而面臨破產危機，情況令人擔憂。

“很多中小型企業面對現金流的問題，要如何應付一大筆支出，令業者痛疼。”

他認為，政府迫切需要盡快落實新冠肺炎法令，否則起訴案件將接踵而來，如僱主與僱員之間、地主與租客之間。

“越遲落實新冠肺炎法令，就會有越多業者被提告，我們不希望看到業者之間互相提告的事情發生。”

代表馬來西亞美發協會發言的拿汀盧妙卿（Winnie Loo）則透露，自3月18日開始（行動管制令開始執行），美發業者遭遇前所未有的零收入危機。

“大多數的美發業者都是跟購物商場及店鋪租店營業，但很多美發業者無力償還租金而被業主提告。”

她說，政府必須盡快落實新冠肺炎法令，好讓商家可以盡快恢複各自的生意。

另一方面，馬來西亞零售連鎖協會主席拿督斯里蔡家勝指出，他曾與政府討論過這項新冠肺炎（臨時措施）法令，政府也在探討中。

馬來西亞零售連鎖協會另一名代表James Loke則說，大多數零售商於2月的生意額下挫60%，3月的生意額則下挫80%至90%，4月的生意額更是創下零收入紀錄。

他說，協會預計來臨5月，零售商業者的生意額也會很低。

“在零收入的情況下，業者還需要支付員工薪水、租金等等，因此，我們認為，新冠肺炎法令的落實非常重要。”