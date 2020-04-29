復航首班隆飛美里 亞航逐步增飛國際航班

（雪邦29日日訊）亞航今日恢複國內航班服務，並將在新冠肺炎疫情好轉及政府解除邊界與出行限制後，逐漸增加至跨區域的國際航班。

在政府為遏止新冠病毒蔓延而封關後於3月22日停飛的亞航，今日從吉隆坡第二國際機場起飛的第一趟航班是於上午9時35分飛往砂拉越州美里。

亞航集團執行主席拿督卡瑪魯丁說，彈性服務仍然是亞航商業糢式的關鍵，而強大基礎以及與供應商和合作夥伴的穩健關系，使他們得以在這個艱難的時刻能更強地恢複服務。

他說，亞航為這次的恢複國內飛行服務，遵照規定準備嚴格的衛生管理及社交距離政策。

“亞航一直與監管者、政府、民航局及衛生組織密切合作、也遵守世界衛生組織及國際民航組織的指導，以確保我們的每一個航班都遵守最高的標準並符合規定。”

“我們將要求乘客佩戴口罩及採取基本防護措施，包括保持社交距離及註意個人衛生。”

他說，所有亞航客機都裝有高效微粒捕集器（HEPA）濾網，也將在每天航行後進行一次全面的消毒。

卡瑪魯丁也透露，亞航今年不打算接收任何新飛機，今年原訂的目標是到年底時接收為242架飛機，比去年減少1架飛機，而他們如今正在重新審查與空中巴士的訂單。

他說，亞航於2018年決定售賣及出租飛機，為集團提供了更大的彈性來縮減增長。此外，當初在黃金市場的條件下鎖定飛機的最佳價格，同時消除擁有多餘飛機的風險。

他說，集團至今還在重組剩餘的燃油對沖風險，這個策略將有助於避免在疫情解除後保值量超出於預期燃油消耗，若燃油價格仍保持在現今價格，相對的也能減少對沖損失。

“其他的管理與控制成本措施包括集團管理層和高級員工自願性減少薪水、重新洽談合同及延遲所有不必要的開銷。”

“因此，我們預計這些舉措將讓今年比去年同期至少降低成本的30%。”

卡瑪魯丁說，在新冠肺炎肆虐的艱難時刻，集團仍在持續將收入基礎多元化，以更嚴格且符合市場的方式擴展數碼與輔助業務如Santan、Teleport及BigPay。

他說，亞航也在這期間參與數個政府和私人機構所發起的撤僑航班，促進包機服務。

“為了盡可能協助所有的國內企業，我們也推出Save Our Shops（S.O.S）活動，讓他們參與我們的電子商務平台OURSHOP及使用Teleport的物流配送服務。亞航基金會也與BigPay合作推出了一項電子支付的捐贈運動。”

他說，雖然亞航正處於前所未有的挑戰，但將會持續發揮集團的優勢與品牌，以確保在常態回歸時變得更強大。