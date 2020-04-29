民眾上傳視頻 不滿路邊攤小販無罩口

（檳城29日訊）民眾今午在WhatsApp群組上載了數段路邊小販在行動管制令期間，於路邊及組屋樓下擺攤的視頻，更多次強調小販沒戴口罩，不符管制令條規。

有關視頻的拍攝地點分別在班台惹雅及武吉佔姆一帶。針對此事，檳島市政廳公共衛生常務委員會交替主席鄧智偉說，當局將就此事派員到上述地點調查。

據視頻中一名男子口述，在管制令期間班台惹雅區每天上午及傍晚時分都會聚集不少路邊攤小販，當中大部份的小販沒戴口罩，男子也要求執法單位採取行動，以避免新冠肺炎確診率攀升。

鄧智偉坦言，根據官員匯報，在管制令期間該局確實有批准路邊熟食小販營業，時間是從上午8時至晚上8時前，不過必須遵守管制令下的標準作業程序（SOP），即必須保持社交距離及佩戴口罩等。

“該處的路邊攤小販是屬於有准證經營，但當中有兩檔是無牌經營。”

他指出，既然有民眾反映此事，市政廳就必然會派員前往調查。

他直言，若然有小販觸犯管制令下的標準作業程序，執法單位將會採取行動，不過對方若是初犯，當局將給予口頭警告，但重犯則會發罰單。

“若是冥頑不靈，我們會充公這些屢犯者的檔口與所售物品等。”

鄧智偉今日受到光明日報記者的訪問時如是指出。

他也勸告州內的熟食小販必須遵守管制令行事，否則當局都會採取行動。

他說，若小販不知道當中的條規，可以聯絡 WhatsApp群組0162004082向當局詢問，民眾也可通過該平台舉報不遵守管制令條規的小販或個人。