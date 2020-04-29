72人從印尼回國染疫 ​增94確診 55人出院

（布城29日訊）已經逐日下滑的新冠肺炎疫情，截至今日中午12時，隨著72名從印尼回國的人士和留學生確診，使得今日新增病例被推高至94起，累計病例5945起；今日沒有死亡病例。

衛生總監拿督諾希山表示，今日新增的病例中，72起為由印尼輸入的病例，而本土病例僅22起，目前活躍病例達1758起。

從4月3日落實入境者強制隔離措施以來，共有226名入境者確診感染。

他說，今日再有55名病患康複出院，累計出院人數達4087起，占總體病例的68.75%。

他說，目前我國有40名病患在加護病房治療，其中18人需要呼吸輔助器。

採取4項積極監控

今日沒有死亡病例，累計死亡病例保持100起，也就是1.68%。

諾希山今日在匯報新冠肺炎進展時強調，衛生部從開始就在公共及私人領域採取4項積極的監控（Surveillance）措施，以確保新冠肺炎不會在社區擴散，而這個監控將會持續至行管令結束後。

他說，4個監控措施為在監控衛生部醫院及診所的“類流感疾病”（ILI）和“嚴重急性呼吸道感染”（SARI）病例、對衛生醫護人員進行檢測、對政府醫院急診病人手術前進行檢測及私人化驗室採樣。

他說，衛生部在全國8個被列為前哨站的診所，對所有非高風險群，但出現發燒至38°C、咳嗽及喉嚨痛的病患採取5個樣本及送到化驗室進行冠病化驗；而所有政府醫院會對肺炎癥狀病患採樣。

他說，衛生部至今通過監控措施採取了3萬4113個樣本，當中6100個樣本來自ILI和 SARI，其中71個樣本（1.16%）呈陽性反應。

“在1332個ILI樣本中，有8起確診感染新冠肺炎；4778個SARI樣本中，有63個確診病例。”

他說，與第12周（3月28）流行周期比較，SARI確診病例在第17周期（4月25日）有著顯註下滑，也就是從263個樣本中檢測出33個確診病例，也就是11.15%，下滑至2168個樣本中僅有3個確診，也就是0.14%。

他說，衛生部也監督私人化驗室對新冠肺炎的檢測，當中2萬2081個樣本中，有84個，也就是0.38%的樣本為確診病例。

他說，衛生部將繼續以監控措施作為行管令結束後的早期發現及預先警告的系統，並會進一步實施在私人領域及各個疫區。

讓路給其他病癥治療 新冠病患遷出隆中央醫院

政府將會把吉隆坡中央醫院的新冠肺炎病人遷出，以讓路給醫院專註其他病癥的治療。

諾希山說，新冠肺炎的輕癥者或無癥狀的病人將會被搬遷到沙登農業博覽館（MAEPS）的臨時醫院；重癥者則會被遷至雪蘭莪雙溪毛糯醫院。

“其實現有的新冠肺炎醫院，除了處理新冠病毒病例，也有提供其他的服務，一些重要的手術等也都繼續進行，只有一些選擇性的手術會被延後。”

“衛生部也把一些醫院的人手和手術轉移至其他的縣市醫院來進行。”

對於確診病例下滑，衛生部會否探討讓醫護人員有更多休息，諾希山認為，目前在加護病房的病患和需要呼吸輔助器的人數都較低的情況下，醫護人員可能也會有時間能夠休息。

諾希山同時說，我國目前也有足夠的醫療設備，其中呼吸輔助器就有達到1054台。

他說，一個國家的檢測能力及醫療設備等，也是該國能否逐漸退場的考慮因素。

隆批發巴剎周邊增5病例

在加強行管令的士拉央北區及吉隆坡批發巴剎周邊地區今日新增5起確診病例，累計79起病例，當中59名病患為外籍人士，另有一起死亡病例的死者為緬甸人。

“City One公寓今日新增一起病例，累計55起，當中41人是非大馬公民。目前有一人死亡，死者為巴基斯坦人。

其他加強行動管制令的地區今日沒有新增病例，分別是雪蘭莪敏申組屋維持168起病例、馬來亞組屋維持12起病例、雙溪鐳維持157起病例，以及士拉央峇魯一起病例。

印尼感染群累計164例

諾希山說，在感染群中，今日新增的94起病例當中，有72起病例來自印尼伊斯蘭習經院（Pesantran）感染群。此感染群累計164起病例，目前有1人治愈出院。

他說，雙溪沙蘭起教學校感染群今日新增4起病例，累計81起。目前有63人治愈出院。

他說，沙巴醫護人員感染群有2起新增病例，累計35起。目前有5人治愈出院。

“彭亨關丹工程師感染群今日新增一起病例，累計62起病例；古晉醫護人員感染群新增一起病例，累計54起病例；帝帝旺沙甘榜峇魯組屋感染群新增一起病例，累計37起。”

至於宗教學校的感染群，他說，衛生部早前鎖定311所宗教學校的1萬5347名師生與工作人員，並檢測了6943人，當中有376起確診病例。

他說，這群體占總確診5.4%。

確保SOP符合要求 才允綠區落實退場機制

衛生部需要確保標準作業程序（SOP）符合要求，才能夠讓綠區（零病例）正式落實退場機制。

諾希山說，衛生部正在探討落實軟著陸的情況，但首要必須先滿足6個條件，而衛生部預計還需要一星期的時間作出決定。

“其中最重要的是社區賦權。我們需要先確保SOP符合要求，而現階段，我們還沒有作出決定。”

對於會否讓部分企業把產量提至100%時，諾希山提醒說，企業需要滿足所有的SOP和指南。

“這包括需要進行體溫監測及員工社交距離等，只有符合條件的企業才能夠全面複工。”

另一方面，諾希山說，衛生部會在本周五（5月1日），收到首批5萬個來自韓國的抗原快速檢測試劑（RTK Antigen），並會先送往東馬。

他說，這批試劑將優先發至沙巴與砂拉越，讓醫護人員即場為民眾進行檢測，節省了將檢測樣本送實驗室的時間。

他說，第二批10萬個抗原快速檢測試劑，預計會在周六抵達，屆時這些試劑將會分配到各地醫院，衛生部同時會訓練衛生部員工使用試劑盒。

先重開經濟領域觀察情況

諾希山說，衛生部建議先重開經濟領域，再探討開放社交和教育領域。

“衛生部建議先觀察經濟領域開放後的未來2至4周的情況，再研究開放學校和社交。”

他說，松綁措施必須循序漸進，先開放經濟領域，社交和教育領域則延遲開放。

另外，針對托兒所是否能夠重新開放，諾希山說，衛生部明日會與國家安全理事會商討。

“最重要的是，業者必須遵守條例。”