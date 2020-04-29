無法操作 木炭斷市 炭窯業盼獲准復工

報導：陳月菁

（太平29日訊）行動管制令下的炭窯業處於停頓狀況，收購和批發商無法獲得貨源，只能靠手上庫存銷售，目前也所剩無幾，預計兩週內若沒有新貨源補給，市場可能就會缺貨。

從事炭窯業的山蘇汀說，木炭業的運作與森林局息息相關，該局官員沒上班，炭窯業也無法操作，因為伐木、出炭皆需准証方能通行。

“目前不僅不能薰新批木炭，連已薰成的木炭也不能銷售，令木炭供應完全中斷。”

他說，齋戒月至開齋節期間，市場上對木炭的需求偏高，因此炭窯業者希望政府盡早允許炭窯與相關行業复工。

齋戒月木炭需求高

“齋戒月至開齋節是木炭需求的高峰期，收購和批發商都會在農曆新年過後收購木炭，但如今他們手上的木炭已銷售得近枯竭，預計兩週內若沒有新貨源，市場可能就會缺貨。”

他稱，業者停放在森林的船隻及搬運木柴的工具皆在行動管制令期間不翼而飛，令業者蒙受嚴重損失。

木炭收購及批發商黃亞興指出，齋戒月至開齋節是木炭旺季，友族多用木炭烤雞、羊及牛肉，所以這個月的木炭用量會比平日倍增。

他說，現在出現新冠肺炎疫情，政府實施行管令，民眾不能群聚，所以今年齋戒月至開齋節的木炭需求稍為減低。

不過，他說，基於收購及批發商無法獲得貨源，只能靠手頭上的庫存銷售予零售商，市面上的木炭已銷售得所剩無幾，包括他本身已沒有庫存。

伐木工友韓沙拉欣（57歲）說，他與太太及兒子都在炭窯工作，目前全家沒有收入。

他說，在管制令之前，他進入芭場伐木，兒子及妻子則在炭窯打雜，一家人的生活還勉強過得去，如今的慘況真的非人可以想像。

“我們一家四口平時只是一條小咸魚配白飯，也許有人會建議去釣魚，但河岸釣上的魚不適於食用，想乘船出河口又擔心被逮捕，目前間中會到林間砍籐筍來煮。”

他說，他們寄宿在炭窯內，由於位於河岸邊，近日幾乎每天豪雨不斷，河水高漲滿溢，整個“家”浸在水中，還得待水退後才能清洗。

他說，之前領得關懷援助金，這段日子就靠該筆錢過活，接下去若還不能復工，不敢想像該如何挨過，希望有人可以援助他們這批炭窯工友。