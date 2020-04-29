檳首長：根據衛部分析 “解除管制令，已準備好了”

（檳城29日訊）檳州首席部長曹觀友指出，馬來西亞是否準備好“解除”行動管制令，成了主要的疑問，根據衛生部的分析答案“是”。

他指出，全國綠色區域的整體增長接近80%，有些州屬已經完全達到綠區標準，或只有少數病例尚待治療，因此，符合世界衛生組織（WHO）的6項準則。

曹觀友今日在臉書直播上說，政府一直都在運作並且為應對新常態而做好準備，並保證檳州政府不會沉睡。

符世衛6準則

他說，“保護社區” 以維持綠色標註則包括：1-動員現有的居民委員會作為社區預防活動的協調員；2-向社區負責人或警察舉報團體活動；3-限制並記錄訪客和當地人的出入；4-保持社交距離與清潔雙手；5-遵守新冠肺炎相關的健康教育與預防措施；6-遵守行動管制令；7-激勵社區保持綠色標準（零病例）；8-向有關當局舉報任何可疑病例。

他說，“保護區域”以維持綠色標準則是：1.由區域行動委員會或地方政府當局所領導；2-關注弱勢群體（原住民、樂齡人士）、具感染風險的社群（潛在傳播者）3-與社區機構緊密合作，如鄉村發展及治安委員會（JKKK）、鄉村社區管理委員會（MPKK）、睦鄰計劃（Rukun Tetangga）、行為效果溝通計劃（COMBI）志願小組、“社區健康，國家強盛”計劃（KOSPEN）和非政府組織；4-加強區域邊境管制和對訪客入境的監測；5-地區資訊局協助提供健康教育信息，並鼓勵維持綠色標準；以及6-激勵和獎勵那些致力於維持在綠色標準的社區。

他說，除了檳州安全理事會所對新冠肺炎展開的協調工作以及“檳城應對新冠肺炎”運動之外，檳州政府行政團隊也在各委員會中扮演重要的角色。正如我一直強調的，政府全員必須一起來面對這場危機。

他指出，檳州國內貿易、消費人事務及企業發展委員會主席拿督阿都哈林與檳州發展機構（PDC）合作，確保3000萬令吉的“檳州關懷中小型企業貸款計劃”得以順利進行。

“截至2020年4月21日的申請截止日，共有2521家公司提出申請，部分已處理的申請將在4月30日之前獲得批准。成功申請將在此日期後一周內收到通知。”

他指出，如今已進入第四階段的行管期，根據檳州總警長告的匯報，第三階段行管期結束之時，即2020年4月28日，檳州的遵守率達到了97.88%，三個階段一共逮捕了1691名違令者。

“慶幸的是，根據檳州衛生局主任的匯報，到目前為止檳城沒有新的感染群，所有前線人員都身體健康。”