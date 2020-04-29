諾希山：Pangea XIII查獲 6千萬元抗疫品不符標準

（吉隆坡29日訊）衛生總監拿督諾希山說，在3月3日至10日期間，包括大馬在內共90個國家和地區警察、海關和衛生部執法單位參與的“Pangea XIII”行動，一共查獲總值超過1400萬美元（馬幣6076萬元）不符合標準的口罩、搓手液、非法抗病毒藥物和其他危險藥物。

他發文告指出，執法單位在此行動中，也發現了2000個宣傳與冠病有關物品的網頁。

我國第8次參與

他說，這是我國第8次參與“Pangea”行動；此次行動集中在販賣包括醫療器材在內的危險藥物的網站和社交媒體。這也是全球最大型以網絡為主的執法行動。

“今年（行動）着重在濫用治療冠病之名的藥物和醫療用品的銷售。”

諾希山說，與去年相較，此次行動所查扣的未經許可的抗病毒藥物增加了約18%，未經許可的羥氯?（Hydroxychloroquine）和氯?（Chloroquine）則增加了超過100%

他說，執法單位關閉了超過2500個網頁鏈接，包括售賣非法藥物的網站、社交媒體專頁、在線銷售和在線廣告。全球的執法機構還攜手搗破37個有組織犯罪集團的活動。

充公逾255萬元未註冊藥物

諾希山說，在我國方面，執法單位透過“Pangea XIII”行動，在大馬所有主要入口，包括航空貨運、機場、邊境哨所和郵輪碼頭，共充公了102萬6857個未註冊藥物，總值255萬4456令吉。

他說，大馬當局已對售賣違規藥劑產品的347個私人網頁、360個社交媒體賬號和585個電子銷售平台進行調查和採取行動。

他說，在此行動期間，當局共檢查了853個包裹，其中有79個包裹被發現含有未註冊藥物，且已被充公。

“被充公的主要產品是未上報的化妝品，以及大多數未與衛生部註冊的保健產品。”

他說，其他執法行動還包括突擊50個線上銷售藥物的無牌商家與單位，並充公了2萬3278件違規藥物，總值估計為63萬3455令吉60仙。

“當局也充公了一些電子設備，如用來進行產品銷售的電腦和手機。

接38宗稱能治冠病藥投訴 查封182網站鏈接

諾希山說，在行動管制令期間，即從3月18日至4月20日，大馬當局收到38宗有關宣稱能治療冠病的藥物和藥劑產品的投訴，並調查和封鎖了182個有關的網站鏈接，同時發出556則通告，要求有關電子銷售平台撤下宣稱有治療冠病功能，但是未註冊的產品。

他說，線上銷售未註冊和假冒藥物有所增加的主要原因，是因為我國和全球消費者對此的需求有所增加。

“冠病的爆發為犯罪分子提供了機會，讓他們利用民眾對保健和衛生產品需求增加的機會。消費者也須扮演精明的角色，確保所購買的藥物是安全、有品質和有效的。”

舉行196項消費者醒覺運動

諾希山說，當局在進行“Pangea XIII”行動期間，進行了196項消費者醒覺運動，以提升消費者對線上購買藥物的風險與危險性的意識。

他說，其中包括接受電台訪問，並在州藥劑執法組的社交媒體上宣傳線上購買藥物的危險性。

他說，衛生部藥劑執法組在此行動結束之後，仍將持續監督有關的社交媒體網站，並展開執法行動，以解決線上銷售藥物的問題。