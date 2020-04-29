林吉祥追問內閣 是否允開國會虛擬會議

（新山29日訊）行動黨依斯幹達公主城區國會議員林吉祥提問，內閣會否撤回國會召開1日會議的決定，並允許召開2天現場會議和8天虛擬會議？

他今日在文告中說，新加坡國會下周將修訂《新加坡憲法》，允許國會舉行虛擬議會；英國下議院上周通過建立數碼辯論室的計劃，可讓120名議員使用視頻會議軟件遠程參與辯論，並同意最多可有50名議員在國會現場開會。

他指國會被召開1天會議的驚人和荒謬想法所淹沒了，這個想法將把我國置於在冠病大流行期間採取消極做法的前列，即削弱和邊緣化國會，而不是探索以嶄新的方式和規範開創最佳做法，以便國會在疫情期間發揮功能，監督和審查政府採取的措施。

他說：“政府決定召開1天的國會會議，是徹底錯誤地理解衛生部和醫學專家，在4月中旬指行管令有效並成功阻斷冠病傳播鏈，使疫情平緩和疫情曲線下降趨勢。”

“部長是否因為犯下許多錯誤，無論是‘溫水治療冠病’、‘多啦A夢’、‘抖音’，還是遭受嚴重指控，在反對黨選區分派糧食援助包裹時的歧視、濫權和腐敗行徑，所以不敢到國會面對問責？”

他指今早舉行的內閣會議，是我國擺脫雙重恥辱的最後機會；雙重恥辱是1天國會，以及在冠病大流行期間，不當地削弱和忽視國會監督和審查政府運作的做法。

他說：“內閣會將國家利益，置於其他一切利益之上嗎？內閣是否將國會和司法列為冠病大流行中的‘必要’服務，維護《馬來西亞憲法》和《國家原則》的至高無上原則，即行政、立法和司法的三權分立和法治？”

“內閣在虛擬國會會議課題上，是否會創造‘虛擬’奇跡呢？我們今天就會知道。”