東海岸大專生返鄉 延至周四晚啓程

（關丹29日訊）原定於今晚展開的東海岸區首階段大專生跨州返鄉行動，已經宣布延遲一天，於本星期四晚上啓程，被安排到各大專學院及高等學府集中點負責載送學生返鄉的巴士及載客貨車多達80輛。

大專生跨州返鄉行動東海岸區負責人，也是彭亨大學副校長拿督尤瑟里教授（學生事務與校友）受詢時表示，他們決定把此行動延後一天，是為了擁有更充裕的時間，讓他們與各涉及單位，如警方、消拯局、州政府秘書處及國家安全理事會等進行更好的協調工作。

“由於這項行動涉及龐大跨州人口流動，也必須留意各區疫情的轉變及更新，根據衛生部指示做好防疫措施，因此我們必須確保做到更好的協調，才能允許啓程。

“至今為止，彭亨、登嘉樓及吉蘭丹三州獲得安排回鄉的大專生人數多達1680人，他們來自公立大學、私立大學、工藝學院（Politeknik）和社區學院（Kolej Komuniti），這個數字可能會隨著調整而出現少許變更。”

他披露，東海岸三州各校獲得批準返鄉的大專生，將於本星期四晚上9時後，在各自大專學府的集中點集合，搭乘他們所安排的巴士或載客貨車啓程，僅限返回位於東海岸區的家鄉，暫時未允許返回東海岸以外的區域。同時，家長也不允許親自前來學校接載學生。

另一方面，彭亨州總警長拿督阿都加里爾受詢時披露，彭亨州警方將配合這次州內公立及私立大專學生跨州返回家鄉的行動進行協調，並且由彭州警察總部屬下罪案防範及社區安全組負責。

“明天，我也會在彭亨大學見證這些載送學生返鄉的巴士啓程。我們在首階段僅特別允許公立及私立大專學生跨州返鄉。至於來自其他領域的跨州申請則尚未處理，即使一旦開放了，我們也只優先給予自3月18日開始因行動管制令限制而受困的人士。”

他也提到，隨著政府推介“Gerak Malaysia”應用程式，讓早前困在家鄉的民眾可以申請回城市工作後，彭亨州警方在過去12小時內總共接獲大約30萬人提出跨州申請，並估計到了5月1日，申請人數將繼續上升。