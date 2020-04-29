商用車櫃台重開 霹民6.30am湧交局排隊

（怡保29日訊）自實施行管令服務櫃台關閉後，霹靂州陸路交通局今日重新開放商用車輛櫃台服務，結果許多民眾於清晨6時30分已經湧到霹靂州陸路交通局門口等候，以盡早為商用車輛更新執照和路稅。

記者今早發現，由於有民眾對陸路交通局所作出的宣布不太了解，因此除了處理商用車輛執照和路稅事務，就連需要更新執照和路稅的私家車也前往霹靂州陸路交通局。不過，他們都被擋在霹靂州陸路交通局門外，並被要求折返。

為了應付湧入的人潮，同時避免新冠病毒傳播，霹靂州陸路交通局已做好防疫工作。原本於上午8時才開放的霹靂州陸路交通局，提前於上午7時30分開始讓已經在門口外等候的車輛進入霹靂州陸路交通局範圍。不過，所有的櫃台還是準時於上午8時開放。

須經過2個檢查站

霹靂州陸路交通局的防線一點也不馬虎，想要進入霹靂州陸路交通局範圍的市民，得要經過2個檢查站。

首先，霹靂州陸路交通局官員在進入陸路交通局的大路駐守，查問每一輛準備進入霹靂州陸路交通局的車輛，一旦發現對方並非前往處理商用車輛事宜，則請對方折返。接下來，通過第一關的民眾剛轉入霹靂州陸路交通局的範圍，則會再次遇上駐守查問的官員。

此外，霹靂州陸路交通局的路稅和執照部門今早也出現長龍，前往更新路稅和執照的商用車輛民眾，受促在排隊時保持一公尺的社交距離。民眾在進入建築物內處理事務時，需要經過體溫測量。（LSL）

只處理商用車執照路稅

霹靂州陸路交通局副局長阿都阿茲受訪時，苦口婆心勸請只有處理商用車輛執照、路稅和罰款事務的民眾才前往陸路交通局，而更新私家車路稅和執照的民眾則留在家里就好了。

他說，私家車在行管令期間擁有豁免權，他們只需更新車險就可以上路。等到行管令結束的30天內，才需要更新路稅和執照。反之，這期間不需要前往陸路交通局。

不處私家車事務

他指出，雖然政府已經清楚的作出宣布，但看起來還是有人對這項宣布不明白，因此，今早還是有一些處理私家車事務的民眾前來。

霹靂州陸路交通局只在路口進行篩選，讓處理商用車輛事務的民眾進入。

“這些人還是感到擔心，所以就來了。但這也證明他們擁有良好的精神，是負責任的一群。只是，我們在這個時候不希望陸路交通局內湧入太多人，畢竟目前進入行管令第四階段，即修複階段，大家都不希望再出現新病例。”

他表示，陸路交通局目前只開放半天，即上午8時至下午1時。今早的情況受控制，大家都保持社交距離。