疫情衝擊斷收入 檳潮藝館苦迎6週年

報導：林真珠

（檳城29日訊）平日靠國內外遊客參觀、售賣潮藝週邊手工品、舉辦工作坊、開班授課的檳城潮藝館，在新冠肺炎疫情打擊下也無法倖免，讓走在守護傳統文化路上的他們，難上加難。

下週即將迎來成立6週年紀念的檳城潮藝館，在管制令期間關館，什麼都辦不了，也斷了收入來源。

檳城潮藝館館主吳慧玲今日接受光明日報訪問時說，這段日子確實艱辛，就算管制令結束後，也不會馬上有遊客到來、不會有人舉辦參觀團、體驗團等，如何應付每月館內開支肯定成了一大問題。

靠國內外遊客參觀

她指出，該館平日主要靠國內外遊客參觀、售賣潮藝週邊手工品、舉辦工作坊及開班授課為主。

“現在是什麼都辦不了，許多活動演出都已取消，唯有新嘗試及改變，讓傳統文化與科技接軌，通過網絡不斷分享潮藝，以及進行網上教學。”

她說，這期間唯一沒停的就是繼續與學員上課，由於學員們熱愛潮藝，不想因此停下學習，而有了新嘗試，在網上授課。

“現每週會與11名學員網上上課一次，但畢竟不是面對面教學，一些動作、手勢就無法手把手的教導、糾正學員，一些也只能靠學員本身去領悟，同時需面對網絡上不時出現的一些問題。”

吳慧玲：教課成問題

吳慧玲指出，本身共開了4個課，即潮曲唱念、潮劇身段、潮州大鑼鼓及潮州鐵枝木偶，學員可憑喜好自行選擇所要上的課，而這些課都是上一整年。

“不是每個課都能通過網上教學，目前只有潮曲唱念及潮劇身段有在網上教學。”

她也說，原本熱愛潮藝傳統文化的人就不多，在極力守護傳統文化上不容易，雖現在什麼都辦不了，但可以趁著大家都留守家中，頻密使用手機上網的時機來推廣潮藝文化。

為此，她在這段期間，不斷在臉書上分享早前的潮藝精彩表演，希望之後能吸引更多人喜愛潮藝。

未來走一步看一步

吳慧玲說，目前存在著許多的不明朗，如何應對未來，也只能走一步看一步。

“其實，這一路走來面對的難關都不少，但不論多大問題，我都一一跨過去了，這一次我相信也不例外，並不覺得有多可怕。”

樂觀正面的她說，全世界同樣面對這場疫情，受影響的也不只她一人。

“我家族的潮州木偶劇團同樣受影響，州內約8組類似劇團也一樣，這幾個月的神誕表演全取消，接下來的中元節，可是這些劇團一整年的旺季時刻，一整年的收入就靠此，但也還不懂中元節能否照常舉辦。”

她指出，除了靠平日儲蓄來支撐捱過外，將會申請政府提供的一些援助，之後也會考慮在網上教授一些課程，從中獲取一些收入，以應對接下來幾個月的艱難時刻。（TTK）