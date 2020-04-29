網傳不實視頻被控 傅芝雅不認罪

（新山29日訊）因涉嫌在行動管制令期間在臉書轉載新山蘇丹依斯干達大廈人擠人的不實視頻，公正黨關丹區國會議員傅芝雅今日在新山地庭面控，惟她不認罪，獲准以3000令吉保釋金和一名擔保人保釋，案件定於6月16日過堂。

傅芝雅於早上約8時20分抵步，並戴著口罩向媒體道早安，揮手示意。

控狀指，新山移民局於本月9日晚上10時，發現傅芝雅的臉書專頁轉載一則視頻和說明，相關資訊抵觸刑事法典第505（b）條文（蓄意導致公眾恐慌和破壞公眾安寧）。

傅芝雅不認罪，主控官諾阿茲紮要求推事讓被告以1萬令吉保釋，但推事莎莉妮准許被告繳付3000令吉保釋金和一名擔保人保釋在外，案件定於6月16日過堂。

根據報導，社交媒體在本月9日晚流傳一段視頻，指蘇丹依斯干達大廈在行動管制令期間出現人擠人情況，移民局總監拿督英德拉凱魯駁斥這為不實視頻，實際上，該視頻為去年12月18日防火演習時所拍攝。

武吉阿曼刑事罪案調查主任拿督胡茲指出，該視頻是通過前部長“傅芝雅”的名義散播。

發現是舊聞馬上移除

傅芝雅發現該消息是舊聞，馬上移除貼文和道歉。她於本月10日遭警方傳召問話。

隨行到法庭者，尚有傅芝雅的代表律師，即公正黨巴西古當國會議員哈山卡林以及約翰佐納登。

公正黨柔州署理主席兼武吉巴都州議員潘偉斯、新山國會議員阿克瑪等人也到法庭了解情況，給予支持。

今日隨行到法庭者尚有傅芝雅的代表律師即公正黨巴西古當國會議員哈山卡林，以及約翰費納登。公正黨柔州署理主席兼武吉峇都州議員潘偉斯、新山國會議員阿克瑪等人也到法庭了解情況，給予支持。

哈山卡林在庭上一度以其當事人昨天才接獲出庭傳票，今天到法庭便直接在刑事法典第505（b）條文下提控，而非預早告知提控的刑事條文，對他的當事人不公平為由，要求法庭當庭釋放其當事人。

不過，主控官諾阿芝占反駁，傳芝雅接獲的傳票經註明面對刑事法典第505（b）條文提控，且有傅芝雅的簽名。此外，根據聯邦憲法，總檢察署有權利在任何時候提控任何人。