涂仲儀：讓民適應新常態 即起宣導勝過嚴捉

報導：黃方濟

（檳城29日訊）隨著政府陸續放鬆行動管制令，衛生部為安排疫情退場策略而展開網上民調。衛生總監拿督諾希山在本月27日在推特上發帖，邀請民眾就管制令結束後的生活新常態及社會健康意識，向該部提出建議。

一直對疫情關注的涂仲儀醫生認同政府應為疫情退場安排策略，畢竟我國在過去40天內傾全力杜絕新冠肺炎的擴散，也成功在第三階段管制令後期，將單日確診病例穩定在雙位數。

他說，管制令結束的也是全民邁入新常態的生活模式，因此政府在關鍵上要以最有效的方式提高人民對於生活新常態的認知。

“新常態的生活模式，除了保持個人衛生及安全社交距離之餘，也要時刻注意以免促成群聚及狹窄空間共聚的情況發生，例如辦公室茶水間（Pantry）與用餐時的人數等，都是大家需要關注的事項。”

他指出，另一方面則是商家需要肩負起新常態後的經營責任，確保商店衛生之餘更要對顧客健康負責，例如勸告顧客戴口罩及根據衛生指南的社交安全距離作業。

“地方政府的執法單位在新常態時期，需採取積極的巡邏及宣導工作，提高商家或民眾對生活新常態的認知。”

涂仲儀於今日接受光明日報訪問時，建議執法單位從現階段起就宣導新常態生活的教育，這樣比起嚴厲的執法來得有效。

葉兆麟：避免負面情緒

檳城資深中醫師葉兆麟認為，在管制令結束後民眾在邁入新常態生活方式當兒，仍需保持健康養生的適度飲食習慣。

他認為，在新常態下民眾或許可以隨心到外走動或用餐，但千萬不要暴飲暴食以免對身體造成不良負擔。

他坦言，中醫強調的養生之道在於正常的生活作息及適當飲食習慣，這樣人體的防疫能力就能提高，此外適量的有氧運動對於肺功能也有幫助。

“此外心裡因素也是影響健康的關鍵之一，所以建議大家不要給自己壓力或負面情緒，任何事情都比不上健康來的重要。”

諾希山在推特的帖文提及，幫助衛生部來幫助你，誠邀大家向衛生部提出建議或觀點，讓人民在行動管制令之後保持健康，大家可以通過鏈接https://tinyurl.com/soalrakyatpascaCOVID提供建議或觀點，也可以直接在他的推特評論部分中寫下建議。

截至今午2點，諾希山推特共有139個留言，獲2512個轉載。