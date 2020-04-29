移民局暫停遣返外勞計劃 續展開取締行動

（八打靈再也28日訊）移民局總監拿督凱魯說，在受到新冠肺炎疫情的影響下，移民局已暫時停止遣返非法外勞（PATI）回國計劃。

“我們在和外交部討論後，決定暫停驅逐非法外勞出境，因為鄰國目前還沒準備好接受他們。”

他周二晚接受大馬廣播電視台（RTM）訪問時說，移民局於今年1月至2月中共扣捕了1萬4000名非法外勞，目前仍有1萬2745人被扣押在該局拘留所。

“這些非法移民不是在行管令期間被捕的，如果獲得準許，我們將會立刻遣返他們。”

他指出，當局已禁止外人前來探訪人在扣留所的非法移民，以防止新冠肺炎的擴散。

“如果发生傳染情況，無可避免地會傳染給其他移民和官員，並造成新的感染群。”

此外，凱魯強調，雖然當局在行動管制令期間落實“無所不在”（Omnipresence）行動，但這並不意味著他們完全不會展開執法行動。

“移民局以‘無所不在’行動取代每日執法行動，但這不代表我們完全沒有執法。就在幾天前（4月23日），我們才剛搗破一個賣淫集團，並逮捕涉案人士。”

為免出現過多官員集中在一個地方的情況，該局目前只允許三分之一的官員工作，同時加強留意巴生河流域的熱點地區。

“只要我們收到消息，就會立即展開執法行動。”

他指出，當局目前有約5000名官員在入境處、非法外勞扣留所和執法部門采用輪班制方式上班。