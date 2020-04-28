交通部指示全國港口 允獲准公司恢復進出口

（布城28日訊）交通部長拿督斯里魏家祥說，交通部已指示全國港口允許任何獲得國際貿易及工業部批准的公司，在遵守國家安全理事會（MKN）的政策下繼續進行進出口活動，而這項指示也從周三起生效。

他指出，港口已獲准24小時運作。

“盡管如此，獲准營業的公司必須遵守嚴格的指南，以保障員工的健康及安全，如保持社交距離及加強衛生。”

他周二發文告說，上述宣布是配合政府周二所作的宣布，即同意獲准營運的經濟領域恢複物品服務供應鏈，並可根據各自的領域需要在無時間限制下全面營業。

週三起生效

“政府也將持續監督冠病疫情的最新發展，以根據國家安全理事會的決定，針對是否允許所有經濟領域及附屬領域複工作出定奪。”

他指出，交通部早前批准第4階段，即於4月20日至23日期間在國內主要港口卸貨，如巴士、柔佛、檳城、關丹、馬六甲、民都魯、納閩及砂拉越、沙巴州政府擁有的港口，而這些港口也根據標准作業程序及行動管制令下的衛生指南，成功遷移擁堵在港口的貨櫃。

“進口貨櫃處理表現方面，根據貨櫃存放場使用率，有數個港口達到良好及迅速的處理表現的20%至50%，如檳城、丹絨柏樂巴斯、關丹、民都魯、納閩、詩巫、古晉、美里及山打根港口，而巴西古當、南港及鬥湖港口則達到50%至60%。”

“西港及丹絨柏魯斯港口也達到了超過70%的貨櫃存放場使用率。”

至於出口貨櫃的處理表現，魏家祥說，巴西古當、關丹、納閩、詩巫及山打根的貨櫃擁堵低於50%，西港介於50%至60%，而丹絨柏魯斯及美里港口超過70%。

他也強調，交通部將在管制令期間持續監督物流及影嚮公司的交通問題，並會建議減低經濟影嚮的政策。