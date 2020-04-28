管制期可營運領域免申請 准全面復工

（吉隆坡28日訊）國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏宣布，政府同意從29日起（周三），凡在行動管制令第一至三階段期間，獲準營運的經濟領域可按照各領域的需求全面投入運作，不受時間的限制。

他發文告聲稱，這是國家經濟行動理事會（EAC）今早召開會議的決定，會議是由首相丹斯里慕尤丁主持，出席者包括所有州務大臣及首長。

他強調，獲準營運領域的公司務必要遵守各自領域所規定的標準作業程序（SOP），沒遵從標準作業程序的公司，將會被立即吊銷獲準營運的執照及被採取法律對付。

不需再向貿工部申請

他表示，已獲準營運的公司不需再次向貿工部提出申請尋求批準。

“此措施將有助促進及恢複商品及服務供應鏈，以滿足國內外的需求，這無疑會對公司，特別是中小企業的收入帶來積極影響。”

阿茲敏提醒，在政府放寬政策的同時，人民及企業也需開始適應“新常態”，即在工作場所保持社交距離、保持個人衛生及遵守健康管理指南。

他披露，隨著首相丹斯里慕尤丁宣布延長行動管制令至5月12日，政府正研究逐步恢復經濟的方式，包括在嚴格遵守條規的前提下開放經濟領域，確保公司繼續營運之際，工人處於安全環境中。

他說，國家經濟行動理事會（EAC）昨天（4月27日）也舉行會議，針對我國目前的經濟和財務狀況、業務持續性和人民福祉進行深入討論。

“我們在會議上分析了財政部、貿工部、國家銀行和國庫控股提出的研究和建議。衛生部長和衛生總監也代表衛生部就此事發表意見與反饋。”

“我們所討論的重點是重新啟動和恢復整個經濟供應鏈的需求，這將有助企業繼續充分運作、重建受影響的庫存及能有效地向客戶交付服務和商品。”

阿茲敏直言，新冠肺炎疫情影響人民健康和國家經濟，而政府已採取多項積極措施，特別是執行行動管制令，雖然抗疫尚未成功，但卻已設法控制疫情的增長曲線。

他強調，我們不應放松警惕，反而會繼續竭力確保人民的健康和安全。政府也負責恢復經濟，包括保護人民生計，確保重建可持續經濟、恢復投資者信心及就業機會。