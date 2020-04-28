網傳有2患者 衛生局：檳今沒新增確診病例

（檳城28日訊）檳州衛生局在官方臉書專頁中發文告，指今日網傳檳有2名新冠肺炎確診患者，其實是衛生部在本月26日公布的數據，檳城今日並沒有新增確診病例。

檳州衛生局消息發了十分簡短的貼文，華文版如下：

“大家請注意：今天網上所傳的2宗檳城確診病例就是週日（26/4/2020）出現的2宗確診病例。今天沒有新的確診病例。消息來源：檳州衛生局”

無論如何，貼文並沒有提及鷹閣醫藥中心的文告和情況，也令不少網民提出各種疑問，包括鷹閣醫藥中心的2名職員（PUI病人），到底是不是4月26日威北區的那2名確診病人。

檳鷹閣2職員疑染疫

在今天早上，檳城鷹閣醫院發文告指，該醫院出現2宗疑似新冠肺炎病例，2名來自一個家庭的職員已被送往檳城醫院檢測，該醫院正等待檢測結果。

文告指出，該醫院把這2名職員歸納為受調查患者（patients under investigation），新冠肺炎檢測結果尚未出爐。

文告說，目前院方已依據衛生部指南，對所有與上述兩人曾接觸的員工進行追蹤及隔離工作，同時也會安排進行新冠肺炎檢測。

院方也對醫院各區域展開消毒工作，而且醫院的門診部並未受相關事項影響，患者可繼續上門看診。

文告指出，該院自今年1月起已增強各種防疫措施，包括限制出入口及檢查每個到訪醫院的人士的體溫等。

鑑於兩天前威北出現2宗新冠肺炎確診病例，不知是不是鷹閣醫院文告中所指的病例？檳城抗疫通訊委員會主席沈志強說，他暫時沒看到檳城鷹閣醫院發出的文告，同時衛生部也沒有給予進一步通知，因此暫時無法獲得上述患者的資料。