圖穿越鐵網被割傷 封鎖區2外勞偷出被捕

（吉隆坡28日訊）2名居住在士拉央批發公市附近商業區店屋單位的緬甸外勞，疑在家里悶壞了，竟趁昨天下雨時企圖越過鐵蒺藜網外出，沒想到其中一人不小心滑倒導致手腳及身體被割傷；2名外勞偷偷外出的經過，被鄰居拍下並上傳至社交媒體。

鵝嘜警區主任阿里費說，這起事件於昨天傍晚6時許發生，警方當天迅速展開逮捕行動，逮捕2名年齡分別23及24歲的嫌犯；他們都持有聯合國難民署（UNHCR）難民卡。

他指出，2名嫌犯目前在延扣隔離，警方會安排他們今天接受檢測。

他說，嫌犯錄供時稱他們待在家里3天，加上天氣酷熱，所以才會試圖越過鐵蒺藜網外出。至於受傷的23歲嫌犯，已被送往士拉央醫院接受治療。

阿里費呼籲所有居民在“封鎖”期間，不要企圖越過鐵蒺藜網外出，免得被尖銳的網刺傷。除此，社會福利局已準備充足的幹糧派送給居民，若需要協助，居民可以撥打警方行動室熱線電話。

他說，警方援引刑事法典269條文（疏忽而可能傳播病毒危害他人）及1988年傳染病控制及防範法令22（b）條文調查。

不允外人送物資

阿里費披露，士拉央批發公市遭封鎖區域住有約3700居民，其中40%為外勞，因此警方不允許外人送物資給封鎖範圍內的居民，以免提高冠病感染的風險。

他指出，截至昨天，有關區域的檢測工作已完成了60%。

詢及警方是否收賄才協助外人送物資給居民，阿里費回應說，警方目前沒有收到投報；若真有此事，警方將會展開調查及採取嚴厲行動。