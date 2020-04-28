微信 WhatsApp招客 4外國賣淫女被捕

（八打靈再也28日訊）4名從鄰國潛入我國，一直以賣淫為生的女子，她們在行動管制令期間依舊操舊業，通過微信和WhatsApp等通訊軟件找客賺錢，警方依據情報突擊靈市

2間酒店將她們逮捕，並在房間內起獲安全套、潤滑液及性愛用品等。

八打靈再也警區主任聶依查尼今天下午在記者會上說，這4名年齡介於29至39歲女子，是於昨天在靈市2間酒店落網。

他指出，警方調查顯示，警方不排除嫌犯是為了賺取生計才冒險賣淫，不顧行動管制令，偷偷通過微信等通訊平台招客賺錢。

他說，這4名嫌犯已被押回警局查辦，並帶往法庭申請延長2天，援引刑事法典第372B(賣淫)條文調查此案。

另一方面，聶依查尼披露，警方於上周三淩晨接獲受害者投報指位於萬達鎮的住家遭人潛入打劫，警方根據情報於昨晚在安邦再也地區逮捕1名18歲的青少年，調查發現嫌犯為能順利破門行竊，通過管道買了假槍持槍潛入民宅威脅受害者就範。

他指出，警方在逮捕中搜出1把假槍、幹案工具、2部手機及其他財物；警方調查顯示嫌犯有7項刑事前科及4項毒品前科。

他說，警方調查顯示嫌犯活躍逾3個月，警方正追查其餘匪黨的下落，並援引刑事法典第395(結夥搶劫)條文此案，及延扣嫌犯2日助查。

此外，靈市警方也於上周二連續展開3個逮捕行動，將5名專搶劫便利店的匪黨一網打盡。

破便利店劫案逮5男

聶依查尼說，警方於本月10日接獲一宗搶劫便利店的案件後，經過調查後於上周二在靈市、焦賴及巴生地區，逮捕5名年齡介於36至38歲男子。

他說，警方在逮捕行動中起獲4輛摩多、2包毒品、3部手機及香煙等。

他指出，警方調查顯示所有嫌犯都有前科，並涉及在靈市、焦賴及巴生地區搶劫便利店。目前警方援引刑事法典第457（破門行竊）條文調查此案。