第三階段搶救母乳大作戰 楊美盈張念群拍片鼓勵

（新山28日訊）行動黨士都蘭州議員曾笳恩今日展開第三階段“搶救母乳大作戰”，前教育部副部長張念群和前能源科藝環境部長楊美盈也先後為此行動打氣，透過視頻鼓勵在新加坡的大馬媽媽不要放棄讓孩子喝母乳。

今日，一袋袋母乳通過冷凍貨櫃羅里從新加坡運抵新山，並在各造及單位的協助和努力下，轉送至各自媽媽們的家鄉以讓家人喂養孩子。

這次，曾笳恩聯系上也是行動黨峇吉里國會議員的楊美盈。初為人母的她，上月6日誕下寶寶，因此同是哺乳媽媽的她感同深受。

楊美盈今日透過視頻，使用英語為在行管令影嚮下被迫留在新加坡，無法回國親喂孩子的馬來西亞籍哺乳媽媽們加油打氣，希望她們堅持下去。

“身為哺乳媽媽，我了解哺乳的難度及挑戰性，尤其是在行管期被迫與孩子分隔兩地的哺乳媽媽，請你們一定要堅持下去！”

不要放棄讓孩子喝母乳

楊美盈在視頻中表示，她為哺乳媽媽們祈禱，希望她們在不久後將能與家人、心愛的人，尤其孩子團聚。

另外，張念群也受邀加入鼓勵行列，同樣通過視頻為遠在新加坡工作的馬來西亞籍哺乳媽媽加油打氣。

張念群也是古來國會議員，她表示，非常感謝曾笳恩給予機會，讓她能透過這樣的方式與哺乳媽媽們聊幾句。

她透露，她育有3個孩子，又是一名職業女性，非常了解職業媽媽在兼顧事業、家庭、小孩這段哺乳的路程走得有多不容易。

“我也經历過哺乳這段過程，最大的孩子哺乳了一年的時間，老二和老三則哺乳了將近2年的時間。”

她認為，這段時間媽媽們無法看到小孩、不能親喂他們，這種感受一定非常煎熬，但她相信，乳汁是給孩子最好的禮物。

“我以一個過來人的身份，給大家打氣、加油，請你們堅持下去、不要放棄，我和曾笳恩會一直給予你們所有的支持。”