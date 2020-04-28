派菜遭舉報 查爾斯錄供

（巴生28日訊）好心派菜給民眾，卻惹來一身蟻！

行動黨巴生區國會議員查爾斯前日（26日）上午在巴生衛星市民眾會堂派菜，惟遭人向警方舉報，指他違反行動管制令修例，要求警方開檔調查。警方已傳召查爾斯於今日上午11時，到巴生北區警區總部錄取口供。

據網媒《自由今日大馬》報道，陪伴查爾斯一同錄供的律師維馬阿拉善證實，巴生北區警區主任努魯胡達助理總監是於昨日致函查爾斯，通知他需於今早準時去警局錄供。

他表示，巴生北區警方接獲有人報案，指查爾斯在巴生衛星市民眾會堂派菜的行為，已經違反了行管令。他透露，他會在錄供過程中，向查案官要求相關細節。

努魯胡達助理總監今午發文告指出，武吉拉惹警局於前日上午10時20分接獲投報，指有人群聚在巴生衛星市雙溪格拉末9路的民眾會堂，警員抵達發現現場有200至300人，包括查爾斯和數名志工正在分發蔬菜給民眾。

“警方證實，主辦單位有出示一封社會福利局信函，允許在4月27日進行活動，但活動卻提前在26日進行。”

沒保持社交距離

她指出，警方還發現現場沒有志願警衛隊或民防部隊成員協助維持秩序，民眾也沒有保持1公尺的社交距離。

她披露，警方根據上述理由援引刑事法典第269條文（可能散播任何危及性命的傳染病的疏忽行為）和1988年預防傳染病和控制法令第22(b)條文開檔調查此案，但警方沒逮捕任何人歸案。

努魯胡達證實，警方除傳召查爾斯和黨工錄供，還傳召6名證人協助調查。

查爾斯：大費周章錄供荒謬

查爾斯錄供後形容，警方大費周章傳召他和志工前往警局錄取口供，是荒謬和可笑的作法；他認為，警方無需在現今應付疫情充滿挑戰之際，還去搞這些無謂之事。

他發表文告聲稱，依據國安會發出的最新指南，並沒闡明人民代議士需獲得社會福利局發出派發物資予民的批文，但其服務中心進行的活動，一直都有向福利局申請允準。

他解釋，當天原本的目標是派發予200人，但活動當天卻忽然出現600人，這不應被視為場面出現混亂的指標。

他強調，雖然現場出現人潮湧入狀況，但負責的志工們都能良好疏導人群，協助維持秩序，包括為排隊拿菜的民眾測量體溫、提供消毒搓手液、在地上標記社交距離，且志工都有穿戴口罩和手套。

針對此事，查爾斯提出質疑，他受到執法當局大費周章打壓，是否和政府近期被抨擊，在派發物資方面的效率低落有關？

他也質問，警方採取的高壓和蠻橫手段是否有其必要，而警方不應該是要幫助派發物資的人嗎？

他希望警方能和福利局好好溝通，共同制定一份相關指南，而非故意展示強橫霸道的一面。

蔬菜提前送抵 提早辦派發活動

查爾斯承認，他向福利局申請獲得派發物資活動批文是在27日進行，但基於來自金馬侖高原的蔬菜提前一天送抵其選區，所以派發活動亦因此提前舉行。

他說，派發活動需提早一天舉行，他事先已和福利局進行溝通；福利局當時表明，無法在短時間內馬上安排到志願警衛隊到場值勤。因此，他向該局表明，會有自己的志工在場協助維持秩序。

他指出，當警察抵達時，他們正在派發物資，警員表明活動需有警方準證，但這樣的論點，就連福利局也駁斥。

查爾斯聲稱，當他和黨工慕希蘭結束在警區總部的錄供程序後，發現福利局官員和警方之間出現爭論，即警察堅持這類的派發活動，主辦單位須取得警方許可證才能進行。

他強調，打從3月18日開始落實行管令，巴生區國會議員服務中心共派發了物資給1萬零500戶家庭受惠，如今遇上“怪經历”，讓他得悉就算是菜也不可亂派，令他感為難及陷入困惑中。