連12天雙位數 病例壓平曲線 大馬進入復甦期期

（布城28日訊）經過3階段行管期，大馬新冠病例已成功壓平曲線，我國已經進入複蘇期。截至今午12時，我國新增31起新冠肺炎確診病例，不只連續12天維持雙位數的增長，更寫下行管令執行以來的新低點，目前累計病例有5851起，活躍病例有1719起。衛生部總監拿督諾希山表示，從新增病例逐日減少，顯示我國的疫情在第三個階段的行動管制令期間，已經成功壓平曲線，而我國已經進入複蘇期。

他說，以今日的活躍病例有1719起為例，若與4月5日的最高紀錄，即2596起比較，顯示政府所採取的主動與積極防疫措施已經奏效，讓衛生部有能力治療所有病人，包括在加護病房里，以及讓所有病重者都可使用呼吸輔助器。

增31確診寫行管令來最低

他說，行管令協助減少社區的互動，減少病毒傳染力，讓衛生在除了對確診病例進行檢測之外，也可以與各機構可以在加強行管令地區對高風險群體進行集中目標方式檢測，包括追蹤、篩選、測試、隔離和治療大城堡傳教士集會、宗教學校和其他感染群。

諾希山在匯報我國疫情進展時說，我國今日再有75名病患康復出院，累計康復病例為4032起，占總體確診病例的68.91%。

他說，至今有36人在加護病房里，其中17人需要呼吸輔助器。

他說，今日再有一人不幸逝世，累計死亡病例達100起，占1.7%。

他說，第100起死亡病例為3628號病患，為67歲大馬男性，患有糖尿病、高血壓、心臟病與中風。他在4月4日送入雙溪毛糯醫院救治，在28日早上9時40分不治。

康復者沒重新感染

諾希山說，我國沒有出現新冠肺炎康復者重複感染，有的也是呈弱陽性，而衛生部正密切觀察他們的情況。

他說，弱陽性者並不具傳染力。

他說，康復者一旦又出現癥狀，他們都會主動回到醫院尋求治療，而醫生也可能會對他們再次進行檢測。

“如我所說，至今沒有出現康復者返陽情況，目前有約5人是體內還有殘留病毒，衛生部將會密切觀察。”

在談到抗體，他說，病患者在14天後就會有抗體，但抗體不會重新感染冠病。還有免疫力，若抗體不能發揮效應，那麼免疫力也不會保護康復者，而這是新的病毒，需要學習與密切關切。

“每位康復者在出院前，都會被充份咨詢以確保他們做好充份的保護措施，畢竟預防勝於治療，避免再次受到感染才是最重要的。”

逐步開放經濟領域營運

諾希山說，如今大馬已處在康復期，因此可以開放經濟領域營運，但各領域必須遵守衛生部所制定的篩檢條規。衛生部已經為那些在行動管制令在明天放寬之後開放營運的領域，制定了標準作業指南。

他說，當局已經為所有領域制定了標準作業指南，各領域在重新投入營運時，必須遵守衛生部所制定的條規。

他指出，公司必須進行體溫檢測、寬敞的空間、不能集會、確保員工勤洗手和保持社交距離。

“這些新常態和習慣不止在行管令期間要遵守，即使行管令後也要遵守，以及使用其他打招呼的方式。”

他說，政府目前優先開放建築業和一些大企業，過後會逐步和肯定會開放服務業。

已為15萬2142人口檢測

諾希山說，衛生部已經在我國3200萬人口中，對15萬2142人進行了檢測，這符合標準。

他說，衛生部也在與中國專家的經驗分享中提到，中國廣州對1億1100萬人口的區域，每日也只進行了3萬個檢驗 。

他是在回應大馬的檢驗率是否偏低時說，我國每天的測驗能力已達到1萬6635個，下周加快篩檢後，預計可提升至2萬2000個。

“我們昨天採取了1萬1166個樣本，在本周或下周取到韓國快篩試劑盒，屆時可規定冠病指定醫院的前線醫護人員每兩周接受檢驗，同時將配送到外州。”

邊境管控偵測到154確診病例

諾希山表示，在全球逾180個國家出現新冠肺炎疫情，邊境管控在防疫方面是有必要的，而我國就是通過有效的管控措施，及時及成功的從返國國民中，偵測其中154人確診感染。

他說，政府從4月3日落實強制入境者必須強制隔離後，成功偵察這些確診者，並將他們安排進入醫院接受隔離治療。

他說，我國的行管令涵蓋4個行動方案，分為兩個由政府執行，兩個由社會大眾執行；由政府執行的為移動管制和邊境管制，而由人民執行的是保持社交距離及提升個人衛生。

他說，在三個階段的行管令期間，人民已經減少了社交活動，減少冠病的傳染率，但是，行管令不能完全消滅病毒，因此社會大眾必須做好長期面對病毒的準備。

“衛生部將繼續落實各項防疫措施，唯人民給予配合是最重要的，因此，人民必須執行兩個任務，那就是在疫苗還沒有出現之前，繼續的維持至少一公尺的社交距離，同時保持良好的個人衛生，勤以肥皂洗手。”

他說，在目前疫苗還沒有誕生的時刻，這些措施就是社會的“疫苗”，以協助政府防範疫情擴散。

“一如衛生部過去不斷強調，對抗冠病這個看不見的敵人是一場持久戰，還需要各界繼續努力，社會各階層須接受這樣的生活新常態，讓它成為所有人的日常。”

測5月中確診降至個位數

諾希山預測，我國在未來一兩周，或者到5月中旬，確診病例可降至個位數。他也說，如果沒有大城堡傳教士集會感染群，大馬可能像泰國一樣已經取得了個位數病例。

他說，在大馬的確診病例中，有30至40%是來自大城堡傳教士集會感染群，而且這個感染群是在遲了9天才被發現，那時新冠肺炎已經在鄉區蔓延開來。

“泰國沒有傳教士感染群，而且這個感染群是在遲至9至10天才被發現，但盡管如此，政府的行動還是成功抑制病毒進一步擴散。”

他說，如果沒有1萬6000人的集會，我國的病例可能還少過泰國。

他是回應與大馬情況相似的國泰已經取得個位數的病例增長時如此說。

他說，汶萊的同僚是在3月9日才通知他冠病確診病例，這已經遲了10天，病毒已開始在鄉邨傳播了。

諾希山也說，大馬也有本身的糢擬，大馬已的雙位數病例已超過一周。

他也預測我國在未來一兩周，或者到5月中旬時，確診病例就可以降至個位數。

“不過，這必須要民眾共同遵守新常態才能取得成功，所以，沒必要就不要外出，留守在家里是最安全的，冠病就不會人傳人。”

他也表示希望傳染病例可以從今天已經下降至1700多起的進一步減至1000或500起。

批發巴剎患者疑出席大集會傳染小販

諾希山說，衛生部相信在加強行管區的批發巴剎的確診患者，曾出席大城堡清真寺傳教活動，他並且把病毒傳染給其他小販。

“在74名 確診的小販中，有13名病患不是批發巴剎的小販，而是其他巴剎的小販，他們因為到批發巴剎批真而受到感染，並把病毒帶回到各自的巴剎去。”

他以馬口巴剎為例，在發現確診病患後，衛生部立即向60名小販及近距離接觸者進行檢測，同時關閉該間巴剎並進行全面消毒。

“同樣的工作也在美嘉花園巴剎、奧斯瑪及秋傑路巴剎進行，即追蹤所有近距離接觸者，並對他們進行檢測，這也是在第一波疫情時，追蹤中國籍確診患者，到萬津及浮羅交怡追蹤活躍病例與近距離接觸者，並對他們的家人與朋友進行檢測。”

他說，若衛生部懷疑一個地區不只有一名確診患者，而是可能月多位確確診患者，就會對該區進行加強行動管制，並全面檢測測以找出確診患者。

“衛生部對約1萬5000名小販做了檢測，但確診患者只有74人，因此可見確診患者不比受調查患者（PUI）及近距離接觸者（4%）來得高。”

詢及是否所有與批發巴剎的小販及顧客都須進行檢測，諾希山說，一如過去涉及傳教活動集會者，衛生部鼓勵他們自願性做檢測，尤其是曾接觸確診患者，以及出現發燒和咳嗽癥狀者。

他說，在所有確診患者中，確實有一名剛出生18天便感染冠病的案例，但沒有出現母體感染給嬰兒的案例。

沒出現母體傳染案例

“我們不確定這名嬰兒是如何感染冠病，可能是在懷孕期間，但不確定。現在有報告顯示，指確診患者會有中風跡像，尤其是年輕人，這需要看冠病的感染期。”

他說，新冠肺炎初期是可感染期，接下來進入發炎期，而一旦病毒進入血管，會引起3大阻塞血管（血栓）因素，即血液變濃稠、病毒攻擊血管壁引發出血、及原本有慢性疾病者，在醫院里接受治療時已造成血液循環緩慢，以上3項因素一旦一起發生，若在腦里便發生中風，若在心臟就形成心臟病。

諾希山說，若以世衛標準來看行動管制令，若出現大量死亡案例、極快與容易感染、以及經濟因素來宣布行動管制令。

他說，若根據預測，原本以為在4月中的案例會激增，但最後證實並沒有，“因此我們步步為營，但現在已經進入複蘇期，因此鼓勵經濟活動照常進行，但必須尊守衛生部的SOP如測量體溫、員工與客戶不可以群聚、必須有社交距離及勤洗手。”

“這一些不僅是行管期的新常態，也是行管期後的新常態，包括以後新的問好方式。”