只可載半數學生 旅巴准轉型 學巴難生存

報導：康燈海

（檳城28日訊）檳城學生車公會主席駱春銘說，學生車的空間與座位都有限，若強制落實社交距離，學生車將難以生存。

交通部批准本地長途巴士可在未來6個月申請轉當學生巴士、廠巴及社區巴士，唯40個座位只能載20人。駱春銘今日接受光明日報訪問說，學生車與長途巴士不一樣，無法提供這種服務。

他說，檳城的學生車司機一般使用只能坐15人的普通巴士載送學生，每名學生每月收費為80至100令吉。司機須每天載送2到3趟才能維持生活開銷。

“檳城學生車司機的每月收入介於3000令吉間，倘若強制落實社交距離，學生少了一半，司機每月收入只有1500令吉，還不包括維修費，這要司機如何生存？”

強制社交距離難生存

駱春銘擔心，交通部批准長途巴士“撈過界”當學生車及工廠巴士，此舉也會嚴重打擊學生車行業。

他說，首相宣布的關懷人民振興經濟配套，電召車司機可獲得一次性500令吉援助金，德士司機可獲600令吉，但學生車司機卻被忽略了，沒獲輔助。

駱春銘呼吁新政府一視同仁，讓學生車也享有與德士及電召車司機相同的輔助。

他說，檳城學生車業者每年只獲檳州政府提供600令吉，即每月50令吉生活輔助金。

至於行動管制令期間學生車該不該收費的問題，駱春銘說，該公會把這個問題交給學生車業者及家長自行協商。

他說，檳威兩地約有700名學生車司機，檳島約300人。

沒獲生活輔助金 業者嘆生活難過

學生車司機陳華發說，他的學生車座位只有15個，乘客有25人，因此他每天須載送2趟維持生活開銷。

他說，檳城家長都很了解學生車司機的經濟狀況，目前還沒有家長聯絡他要求在管制令期間減收車資。

陳華發指出，學生家長如果沒有收入他願意減收車資。

另一位學生車司機洪明忠說，學生車的座位有限，倘若實行安全距離，乘客人數少了一半，學生車業者將無法生存。

他說，面對長期性抗疫，學生車業者只能配合有關當局，督促乘客戴口罩，準備自己的洗手液，呼吁家長每天先跟準備上學的孩子量體溫。

洪明忠說，就連計程車及電召車司機都有500至600令吉的生活輔助金，學生車司機一分錢都沒有獲得，成了被遺忘的邊緣人。