冠病紅區剩12個 巴生減至29宗轉黃區

（八打靈再也28日訊）截至4月27日中午12時，國內各州和聯邦直轄區一共降至12個縣區被列為冠病紅區，77個地區被列為綠區，黃區則有68。

雪州巴生因有治療中患者康復，使得其轉為黃區，活躍病例從44宗減至29宗。

根據衛生部發布的疫區分布，我國的活躍病例已經降至1764宗，其中大部分地區的活躍病例維持在單位數，而北馬四州（玻璃市、吉打、檳城、霹靂）以及吉蘭丹各縣的活躍病例呈單位數。

西馬占10個紅區

12個紅區中，西馬占了10個，東馬則兩個。西馬的分為雪蘭莪八打靈（44宗）、烏魯冷岳（72宗）、吉隆坡甲洞（88宗）、班底穀（289宗）、蒂蒂旺沙（60宗）；馬六甲中央縣（49宗）；森美蘭芙蓉（75宗）；彭亨關丹（44宗）；柔佛居鑾（84宗）、柔佛新山（47宗）；以及東馬砂拉越古晉（164宗）和哥打三馬拉漢（66宗）。

根據衛生部指南，只要有關州屬連續14天零新增病例，就可列為綠區。累計確診病例從119增至121宗的檳州依然落在黃區，玻璃市則繼續維持在18宗累計病例，目前全國只有玻璃市已經連續13天沒有新增病例。

截至昨日，玻璃市、吉打、檳城、霹靂和布城，都沒有新增確診病例或活躍病例。

根據疫區分布，全國累計做多活躍病例的地區依然是吉隆坡班底谷，從前日的280宗增至289宗。接下來是砂拉越古晉從177宗減至164宗。而其他紅區活躍病例已降至少於100宗，介於44宗至88宗之間。