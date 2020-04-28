一桌一人 堂食10分鐘 咖啡店業者申請新營業糢式

（檳城28日訊）馬新咖啡茶業聯合總會建議政府放寬限制，讓咖啡店業者在行動管制令期間，以“一桌一人”堂食10分鐘的糢式營業。

馬新咖啡茶業聯合總會會長拿督何子孟今日受訪時說，“一桌一人”糢式營業備忘錄已在上周日提呈給國家安全理事會，希望近日內獲得政府通融批準。

“若建議獲得批準，全國同業已達成共識，只會允許顧客堂食10分鐘，不允許顧客在店內閱讀報紙，或看手機消磨時間。”

他聲稱，非常時期業者為了生存，逼不得已只有使用非常手段來自我約束，以及管制店內客流量。

“若一個店內只有5至10張桌子，換言之只允許同時間5至10個人，一桌一人堂食，至於超過桌子人數，其他顧客就要排隊等候。”

他說，雖然這種改變營業方式，會引起很多頭疼問題，但是為了公平等待其他顧客輪流堂食，採取用餐時間限制是必要措施之一，也不能讓其他顧客候等太久。

不允許店內喝酒

他指出，在非常時刻，業者不允許顧客如往常般在店內喝酒，只允許購買啤酒打包回家。

他說，總會也在備忘錄中向政府爭取放寬延長營業時間，即從原本早上8時至傍晚6時，爭取從清晨6時30分營業至晚上8時。

他強調，上述建議只適用於管制令期間，之後總會希望政府能夠進一步探討，是否在一定距離下，允許一桌兩人堂食。

“新加坡的小販中心，之前也是規定一張桌子可允許坐一至兩人，但是要有一米社交距離。”

70%會員沒有做生意

何子孟坦言，過去3個階段管制令下，全國有70%會員沒有做生意，只有30%的咖啡店業者以半開形式營業，但大部分都流失90%顧客量，甚至有些準備的食物都賣不出去，讓一些業者在經營幾天後也選擇休業。

“國內一些業者以半開形式營業，雖說很難賺到錢，但至少能夠保住一些客源，否則太久不開就會流失更多客源。”

“總會建議一桌一人糢式營業，就是要把客源重新吸引回來。”

另外，他不否認，確實有一些業者因管制令而倒閉，但是全國到底多少業者結業，目前數字尚未統計出來。