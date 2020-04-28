陸兆福：免議席被懸空 希盟議員務必出席國會

（大山腳28日訊）行動黨國會領袖陸兆福提醒所有行動黨和希盟國會議員，務必出席5月18日召開的一日國會會議，以免議席被懸空，進而觸發補選。

他指出，據聯邦憲法，國會每6個月需召開一次，國會議員必須出席，一旦議員連續6個月沒出席國會，那麼有關議席就會自動懸空，必須舉行補選。

他昨晚與大山腳國會議員沈志強在臉書進行直播時，不忘打趣提醒沈志強勿必出席5月的一日國會，以免其國會選區到時必須進行補選。

另外，有網友詢問這名前交通部長，有關大馬在新日常下的運輸業前景如何時，陸兆福認為，行管令後，人們的生活型態、各行業的營運模式都將改變，尤其是在遞送產品及服務給消費者方面，將為運輸業創造一個新的契機。

“運輸業最重要的是在最後一里路，整個連接網從貨物運抵集運中心，再送到消費者手中的遞送服務。現在韓國年輕人買東西都使用網購，東西最快隔天便能送到家中。”

他說，新冠病毒疫情對運輸業來說，是危機也是轉機。上次只有熟食通過外賣遞送，如今魚、肉及新鮮蔬菜等，都可以送到門口，商家大可抓緊機會擴展生意。

他分享說，一名友人原本是賣郵輪旅遊配套的，但未來6個月至12個月，恐怕不會有人訂購郵輪旅遊配套，因此便轉型做遞送服務，以度過危機。

行管期救濟選民學烹飪

陸兆福說，在行管令期間，他除了忙於安排救濟選民的工作，也學習烹飪，如咖哩雞、雞飯、炒米粉，這一些都是過去沒機會做的。

不少網民直言，他是表現最好的交通部長，尤其是在任期間讓電召車司機進行註冊，讓全國的電召車司機得以獲得州政府及聯邦政府的援助。

沈志強透露，檳州共有1萬名電召車司機獲得州政府撥出每人300令吉，及聯邦政府發出的每人500令吉援助金，這都是陸兆福在任時的功勞。