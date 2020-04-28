全國1週增1301蚊症1死 CPRC促勿掉以輕心

報導馮偉倫

（檳城28日訊）過去1週（4月19日至25日），全國新增1301宗骨痛熱症病例及1宗死亡病例，當中約半數新增病例來自雪蘭莪，至於那1宗死亡病例則來自沙巴。

我國過去兩週的骨痛熱症病例新增幅度都處在上升趨勢，即從第15週的新增1121宗，到第16週新增1172宗及第17週新增1301宗，民眾不可掉以輕心，需做好防範。

衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）今早發布骨痛熱症最新數據，今年首17週，即截至本月25日，全國累計3萬9002宗骨痛熱症病例，已奪走64條人命。

惟同比去年，今年全國首17週累計病例減少4063宗，減幅9.4%。累計死亡人數也較去年同期少，即從去年67人降至今年64人。

除了骨痛熱症，由蚊子傳播的病症還包括基孔肯雅（Chikungunya）及茲卡（Zika）。

CPRC今早發布的資料顯示，我國今年第17週再出現13宗基孔肯雅確診病例，使得累計病例達到430宗。

茲卡方面，大馬醫藥研究院篩檢來自出現疑似茲卡症狀患者的627份血液樣本及9份尿液樣本。慶幸，今年截至第17週，並未有出現茲卡確診病例。

今年第17週新增骨痛熱症數據及首17週（截至4月25日）累計數據

州屬/直轄區 第17週新增確診 第17週新增死亡 17週累計確診 17週累計死亡

玻璃市 0 0 18 0

吉打 8 0 347 0

檳城 6 0 322 1

霹靂 76 0 1281 1

雪蘭莪 626 0 23402 25

吉隆坡及布城 198 0 3243 4

森美蘭 58 0 880 2

馬六甲 38 0 743 4

柔佛 163 0 3242 11

彭亨 28 0 978 2

登嘉樓 6 0 113 0

吉蘭丹 30 0 1449 2

砂拉越 23 0 905 2

沙巴 41 1 2075 10

納閩 0 0 4 0

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全馬 1301 1 39002 64