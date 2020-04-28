副衛長違管制令罰1千 與庶民同罪

（霹靂．宜力28日訊）因“排排坐”用餐照片引爭議的衛生部第一副部長拿督諾阿茲米及霹靂州行政議員拉茲曼，今日因違反行動管制令而與當時同場聚餐的其他13人一同面控，他們皆表示認罪，被判最高罰款1000令吉，若無法繳付則以一個月監禁取代。

早前社交媒體流傳諾阿茲米和拉茲曼與其他一行人於4月17日在玲瓏一所宗教學校內用餐的照片，引起違反管制令的爭議，他們已先後道歉，並在2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）下被控。

今早約9時23分，兩人抵達宜力推事庭後，與其他13人一起面控，共15人皆認罪。

根據控狀，諾阿茲米、拉茲曼等共15人被控於4月17日，在下霹靂一所宗教學校內被發現於疫區內為了社交目的聚集，抵觸2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）6（1）條文，可在相同條例11（1）條文下被懲罰，並和刑事法典34條同讀。

在此條例下，一旦罪成，可被罰款不超過1000令吉，或監禁不超過6個月，或兩者兼施。

宜力推事庭法官諾希達雅下判時表示，被告們是初犯，在案件初期就俯首認罪，節省法庭時間和資源，並為警方提供良好配合。

考量被告聚餐目的

同時，法庭也考量到被告聚餐的目的，他們是在完成診所巡視工作後到宗教學校祈禱，而諾阿茲米和拉茲曼也捐獻乾糧給社區領袖以分發給當地社區，這次聚餐並非為了其他沒有益處的目的，而是出於協助當地社群應對新冠肺炎的良好出發點。

諾希達雅表示，綜合以上因素，法庭決定對被告處於罰款而非監禁。

不過她也強調，這類聚會並不是獲得允許或可獲豁免，因為會為新冠肺炎傳播帶來很大風險。

“法庭認可新冠肺炎病毒為全世界帶來的危險，因此決定對被告施以最高罰款1000令吉，若無法繳付則以一個月監禁取代。”

另外，此案不會影響諾阿茲米和拉茲曼的國州議員資格；根據聯邦憲法第48條，議員被罰2000令吉或以上，或監禁1年或以上，才會喪失議員資格。

今日一早現場便有大批警察駐守在法庭，而為了安全起見，法庭只允許各語文報各派一名代表，共4人進入庭內，其中星洲日報高級記者麥肖劍獲中文報推舉進入法庭採訪。

庭內每張長凳僅允許3人同坐，所有被告皆戴上口罩出席面控。

副衛長再次道歉

諾阿茲米在法庭宣判後接受媒體訪問表示，他服從司法制度和遵守法庭的判決，同時再次為自己的失誤道歉。經過此事，他會更加謹慎行事及為人民帶來更好的醫藥和醫療服務。他也感謝為他祈禱的人士。

今早，諾阿茲米不發一言直接進入土法庭面審，拉茲曼則臉帶笑容抵達法庭。

據報道，他們是日前在玲瓏一所宗教學校聚集用餐，一起享用甘榜菜餚而引來網民一片罵聲，朝野領袖也批評他們沒有以身作則。

諾阿茲米也是土團黨峇眼色海區國會議員。他的臉書之前曾分享這張聚餐照片，但引起爭議後，這些照片已被刪除。

另外，也是伊斯蘭黨霹靂州主席的拉茲曼當時受詢表示，諾阿茲米當天巡視了霹州多所醫院及診所，以了解前線醫護人員應對新冠肺炎所作出的努力。當日下午約6時，諾阿茲米抵達玲瓏背誦可蘭經學校，並由他要求該學校準備食物，以招待副部長及其代表團。

他當時強調，這不是聚餐會，代表團成員都是醫生，且人數不多，只有4輛車包括他本身。而出席者都沒有患新冠肺炎，他們所在的社區也沒有病例，他們知道在管制令不可進行群聚，並指這是刻意挑起的政治課題。

較後，他對此事作出公開道歉。

【新聞背景】上傳聚集用餐引爭議

根據案情，一名警官瀏覽“霹靂州玲瓏警區”的臉書時，發現一個帖子，內有幾張照片顯示衛生部第一副部長及其團隊拜訪玲瓏一所宗教學校，並由拉茲曼舉辦。

這名投報者隨即報案以對此帖子展開調查，發現4月17日約下午5時，所有被告出席衛生部副部長於玲瓏診所的官訪活動，以巡視下霹靂衛生局在控制新冠肺炎面對的問題、需求、缺乏和準備。

完成官訪後，所有被告於傍晚6時停留在該宗教學校祈禱，同時，諾阿茲米和拉茲曼也捐獻乾糧給居民代表以分發給當地居民。

所有被告之後聚集在學校禮堂內用餐，由拉茲曼準備，他們用餐後就各自離開回到各自目的地。

他們一同用餐的照片過後被上傳到臉書，警方進一步調查證實，有關舉動已違反管制令相關的條例。