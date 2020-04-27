亞航：增強安全防護 航空業將現新常態

（八打靈再也27日訊）亞航集團公司安全總監林良田機長表示，不僅是國人的日常生活隨著疫情出現“新常態”的改變，航空業也一樣，但這也代表在飛行時會增強安全和健康步驟，對每個人而言是好事一樁。

亞航今日在官網分享他對航空業提出的見解，並說明亞航所進行的安全衛生防護工作，及確保在複飛後，會繼續保證飛行安全。

他說，疫情爆發前，亞航已嚴格遵守及提高衛生安全各方面的標準和要求，亞航集團的所有部門已建立嚴格安全管理體系；該集團更獲國際航空運輸協會（IATA）運行安全審計（IOSA）的認證，除了日本亞航尚在進行中。

他提到，過去兩個月內，亞航執行了從中國、印度、伊朗、意大利、菲律賓、土耳其及柬埔寨等各地出發的人道主義撤離航班，所有航班都是各國有關當局和政府機構間的合作，而亞航則是負責執行飛行任務。

“為這些航班做準備時，須考慮許多突發問題，如從冠病疫區撤離的乘客不被允許進入第三國，必須轉移至另一航班，因此，制定飛行計劃是非常重要的步驟。”

“我們也採取各項預防措施，確保機組人員和乘客的安全，包括強制乘客座位間隔、飛行前進行健康檢查和篩檢、機艙和行李消毒、所有機組人員須穿上個人防護裝備、飛行員在飛行時的標準作業程序及個人安全守則等。”

林良田強調，亞航都定期為所有飛機進行消毒，更在疫情沖擊之際，加強消毒的工作。所有用於清潔和消毒的產品均獲公共衛生局及飛機制造商（空中巴士）的批準。

他說明，所有程序都按“飛機維修手冊”（AMM）進行。每班夜機後，每架飛機須按衛生局指示，進行2小時的清潔程序。一般情況下，由負責維修操作控制（MOC）的團隊約5至6人負責進行消毒和協調工作。

採取6步驟消毒

“團隊進行消毒過程會採取6個步驟，即：打開飛機機門、使用幹淨布和用水清洗，讓物體表面幹燥、若有需要，須讓其通風、所有飛機設備，包括客艙、廚房、衛生間、乘客座位區及貨艙都須使用經批準的化學藥物消毒；所有廢棄物均按標準作業程序進行處理及通過噴槍消毒。”

“亞航也使用高效空氣過濾網（HEPA；High Efficiency Particulate Air Filter），系統可過濾99.9%的灰塵和空氣污染物，如病毒和細菌。”

規定乘客全程戴口罩

林良田披露，亞航也採取不同措施確保員工和乘客都能安全飛行，並規定所有乘客須在飛行前後全程戴上口罩，包括在辦理登機手續和托運行李期間，否則不被允許登機。

他表示，亞航也制定一項新隨身行李政策，以便乘客能保持安全社交距離。每位乘客在登機和下機時，只能攜帶一件不超過5公斤的隨身行李，這將會有助減少乘客之間不必要的接觸。

他提到，在機場各通道包括登機處也會為乘客進行體溫檢測，所有機組人員在值班後也須檢測體溫。

他繼說，亞航也會在排隊區的地板標記，包括登機櫃台和自助登機櫃台。同時，亞航也會開放備用登機櫃台，確保乘客能保持社交距離。

“我們的所有機組人員都會戴口罩，機上的餐食都按照嚴格的食品安全衛生標準進行生產和包裝；所有機組人員在處理餐食時都會戴上一次性手套。”

“所有機組人員都受過正規培訓，可協助處理醫療突發狀況，包括身體不適或有疑似癥狀的乘客。而乘客在抵達達目的地之前或之後，都須填寫健康申報表。”

“亞航最終仍是希望各位乘客在預訂機票前，先檢測自己的健康狀況。”