​父為愛女懸賞1千 幫6歲女孩尋水牛

（關丹27日訊）暱稱“仄淡”的6歲小女孩阿菲娜去年因擁有17只水牛“朋友”而在網上爆紅，最近她的3頭水牛好朋友，包括其中一頭名為阿丹（Atan）的水牛不見了，令她非常傷心，不斷哭泣，她的父親決定懸賞1000令吉尋水牛，希望女兒能開心起來。

《大都會日報》報道，阿菲娜的父親阿茲曼烏瑪披露，他是擔心在沒有尋獲水牛前，阿菲娜會繼續哭泣，因此不惜懸賞1000令吉要求民眾一同協助尋找3頭失蹤的水牛。

阿茲曼相信3頭水牛是被人偷竊，他前日到樂巴第2墾殖區住家附近的水牛棚查看時，才發現水牛不見了。

“我立即通知妻子，妻子再告訴阿菲娜，阿菲娜隨即嘶吼，之後我立即前往警局報案，回家後，阿菲娜還是不停哭泣，叫我帶她去牛棚。”

阿茲曼不忍心阿菲娜繼續傷心和懇求，因此將她帶往牛棚。

不斷哭泣沒胃口吃飯

“她抵達牛棚後不斷呼喊阿丹的名字，但事實上阿丹已經不在了。”

阿茲曼說，阿菲娜在回家的路上不斷哭泣，哭累了才獨自睡著。

“自從我父親購買阿丹後，阿丹與阿菲娜的感情非常好，會準時喂食阿丹。但是行管令開始後，我告訴阿菲娜，她不可以再去牛棚，而她也非常理解。”

他透露，阿菲娜已經超過一個月沒有看到阿丹，如今更是不見了，因此非常傷心，一直哭及沒有胃口吃飯。

“之前我們擁有12頭水牛，其他的已出售，在阿菲娜要求下，只留下包括阿丹在內的3頭水牛。與其他家庭成員相比，阿丹與阿菲娜關系更為密切。”

他希望如果真的有人偷走水牛，對方可以想想一個孩子失去心愛寵物的情況，能夠歸還。

據報道，去年一段長達41秒的小女孩趕牛錄影在網上爆紅，畫面中的巫裔小女孩騎在其中一只水牛背上，口中不斷叫嚷“回家咯，快點！”，引導其他10餘只水牛一起踏上回家路，舉手投足像足經驗十足的牧牛人。