控砍傷雞販 退休警不認罪保外

（大年27日訊）退休警察不滿鄰居製造噪音而砍傷雞販案，被告今早在大年地庭面控，否認蓄意致傷及恐嚇2項罪名，法官允許被告以1萬5000令吉及一名擔保人保釋外出，案展6月24日過堂。

被告山塔納（64歲）首控狀指他於4月13日晚上8時30分，在肯巴斯花園一住家單位，以巴冷刀蓄意致傷莫哈末法立（26歲），抵觸刑事法典326條文（蓄意致傷），一旦罪成，可被監禁20年及罰款或鞭笞。

次控狀則指他在同一時間，同一個地方，恫言要致死對方，因此觸犯刑事法典506條文（恐嚇），一旦罪成，可被判監禁7年或罰款。

法官羅斯蘭哈密諭令被告在保釋期內不得幹擾或與受害人接觸，否則保釋即被撤銷。

主控官努魯胡斯娜向法庭建議保釋金為兩項控狀各1萬5000令吉，即合共3萬令吉，讓被告保釋外出。然而，被告以自己是一名退休警察，要求法庭調低保釋金，最終法官允許被告以1萬5000令吉及一名擔保人保釋外出。

據早前新聞報道，被告與受害人是鄰里關係。事發時，受害人在自家客廳以器材健身，相信是健身器材掉落在地上的聲音，引起住在毗鄰單位的被告不滿。

被告當時走出屋子生氣並高聲喊著受害人，指責對方經常制造噪音，受害人試圖解釋不果，兩人發生口角時，被告以巴冷刀傷人。

受害者左手掌、左手臂、左肩都被砍傷，左手也因此骨折，已進行手術，情況穩定。被告事發後帶著兇器去警局自首，警方當場將他逮捕。

被告在報案時，指稱受害人試圖以拳頭打他臉部，他為自保才出手傷人。