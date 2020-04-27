胡棟強：疫情當前自身難保 民政反對接收羅興亞人

（吉隆坡27日訊）民政黨署理主席胡棟強指出，該黨反對政府在這個時候收留羅興亞難民，尤其是我國疫情還處在不穩定的狀況之際。

“站在國際人道立場，收留難民是很正常的事情，但問題是，現在我國都自身難保，試問，我們又如何再接收大批難民？”

他於今日發文告說，過去幾年來，我國從國陣政府到希盟政府，前前後後已經收留了15萬的羅興亞難民，在人道上，我國政府已做足了，沒有必要冒險繼續接收難民。

他指出，民政黨支持政府早前決定不讓2艘載滿羅興亞人的船只登陸大馬，因為疫情當前，我國人民不希望招來更大的悲劇。

國際特赦組織早前譴責馬來西亞阻止難民登陸，還將2艘羅興亞人船隻送走的行為，並促請馬來西亞收容每一艘成功登陸大馬的羅興亞難民。對此，胡棟強建議，國際特赦組織收留這些難民，而不是我國。

他說，國際特赦組織如此有愛心，他們組織的領導人可以收留這些難民在自己的家里或安頓在他們的組織，相信沒有人反對。

胡棟強說，羅興亞難民也為我國製造不少社會問題，例如，根據衛生部的公佈，有2000名羅興亞人參加了大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會，但到現在政府無法追蹤到他們的下落，也就是說，這2000人是計時炸彈，隨時會引爆，他們沒有接受檢測，萬一他們感染了病毒還四處流竄，這大大提升讓更多本地人感染的機會。