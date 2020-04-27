歐多國擬逐漸解封 民眾憂再掀疫情高峰

（華盛頓27日訊）美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，全球的新型冠狀病毒確診人數達到295萬多人，死亡人數超過20萬人。歐洲的疫情持續緩和，多國計劃放寬限制措施。

西班牙過去一天再多288人死亡，是一個多月以來新低，累計近2萬3200人不治。當地由週日起，容許兒童在父母陪同下外出，有人到戶外踩滑板、跳繩及放風箏。首相桑切斯說，如果疫情持續放緩，可望放寬持續了6週的居家令，民眾下月2日開始，將獲准到戶外做運動或散步。

法國新增242人死亡，較昨日公佈的下跌三分一，累計有2萬2800多人死亡。總理菲利普將公佈逐步解除限制措施的建議，據報放寬措施有17項，由下月11日開始逐步復工、重開學校、恢復公共交通工具正常運行等。

意大利再多260人死亡，是自上月14日以來最低，死亡人數增至2萬6664人。總理孔特表示，學校將在9月才復課，但將允許多個企業在一週後逐步恢復營業。

德國稍早前已讓部分商家重新開業。

英國唐寧街首相府證實，首相約翰遜已經返回唐寧街首相府，將於當地週一恢復辦公，估計英國政府會在5月7日，會宣佈稍為放寬現行的限制措施。

目前，歐洲國家的單日死亡人數有平穩，甚至下降的趨勢，但許多民眾都擔憂解封後，將出現另一波疫情高峰。

另一方面，美國超過95萬人確診，累計5萬4千多人死亡。全國最嚴重的紐約市，疫情出現緩和跡象，市長白思豪表示，以6月1日為逐步重啟經濟活動的目標。

無論如何，世界衛生組織此前提醒，各國應避免一舉回歸正常生活，以免面對疫情復發的風險。