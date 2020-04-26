諾希山：沒證據顯示有抗體不再感染

（布城26日訊）諾希山說，盡管新冠肺炎患者在痊愈後的身體內已有抗體，但這些抗體並不足以確保他們不會再次感染。

“患者體內一般上會在第五或第六天會產生抗體，即免疫球蛋白M（IgM）及免疫球蛋白G （IgG） ，可是，至今沒有證據證明這些抗體能夠保護他們不會再次受到感染。”

他說，國內現有的5780宗累計確診病例中，3862名患者已經治愈出院，而且已有抗體，但卻不足以保護他們不會重新感染。

“因此，院方會在所有患者在獲準回家前為他們提供輔導，以確保他們避免再次被感染。”

他表示，我國至今沒有出現再次感染的病例。

免City One公寓混亂重演 將檢視執行方式

針對衛生部將如何改進與避免如上周五晚在吉隆坡City One公寓進行檢測時的混亂情況，諾希山表示，衛生部將會重新檢視執行方式。

他說，衛生部其實已有相關指南，問題是出在執行方式，所以將重新檢視執行方式，並就如何避免多人聚集與保持社交距離進行探討。

“衛生部將與警方緊密合作，同時也已指示縣衛生局，將每次以棟為單位的檢測，改為到每層進行檢測，以增加協調性。”

27活躍感染群 5個有新增病例

衛生部提供的圖表顯示，國內27個活躍感染群中，截至4月26日，有5個感染群出現新增病例。

在5個感染群中，教堂會議及甘榜峇魯組屋各新增2宗病例，而伊斯蘭寄宿學校、柔佛望加錫傳教士及麻坡醫院各增1宗新病例。

其他活躍感染群包括甘榜雙溪鐳、執行員、萬宜新鎮婚宴、申達央、Sg Salan宗教學校、意大利受調查病例、工程師、古晉醫護人員、仁保、巴厘受調查病例、Ayer Merbau宗教學校、沙巴醫護人員、萬宜Seksyen 6、IN、北根、吉隆坡醫療中心及雙溪毛糯醫護人員。

國人國外確診或疑染 須遵守當地政府指南

諾希山說，在國外確診或疑似感染新冠病毒的馬來西亞人，在回國之前，都務必遵守當地政府的抗疫指南。

“這是很重要的，在該國允許他們回國之前，他們必須遵守當地政府的指示，例如接受隔離，若他們確診，需至少2星期的隔離治療。”

他在回應衛生部會否監督在外國感染並康複回國的馬來西亞人的提問時說，根據世界衛生組織的《國際衛生條例》，若一國公民在國外感染病毒，該國將會接獲通報，而衛生部在接獲通知後會記錄在案，當他們獲準回國時，衛生部也會受到通知。