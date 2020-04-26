父母遺產養老金全沒了 男子墜澳門騙局痛失49萬

（芙蓉26日訊）一名51歲華裔男子墜入澳門騙局，在11天內遭到詐騙集團約62次轉賬，導致他銀行戶頭內的49萬0551令吉被掏空，連母親養老金、父親留下的遺產、定期存款、本身的儲蓄和退休金也化為烏有！

來自萬茂州選區的陳先生，今日在萬茂州議員葉燿榮的協助下，向外界公開他的遭遇。

11天被轉賬62次

陳先生指出，他於4月11日下午5時，接獲自稱來自怡保警局黃警長的來電，指他涉嫌洗黑錢及販毒，欲將他逮捕，之後再告知他，一名“Dato Khoo”可以給予幫助。他誤信後，向“Dato Khoo”提供了個人資料，包括與母親聯名的銀行戶頭、提款卡號碼和密碼等。

他說，在“Dato Khoo”指示下，他將馬屋業銀行（MBSB）、大馬銀行（Ambank）的存款，轉至豐隆銀行（Hong Leong Bank），而他到銀行處理提款手續時，銀行經理有詢問提走大筆現金的作用，他告知是給母親醫病。

他指出，在4月11日至21日期間，對方每日早、午、晚都會來電，每次都是向他索取銀行轉賬驗證碼（TAC），對方還提醒他刪除銀行的手機簡訊，但他不懂得操作。

他說，他於4月22日致電對方，但對方沒有接電話，他察覺不對勁，到銀行查詢才發現存款全沒了，於是隔日到警局報案，於4月24日向葉燿榮尋求協助。

老千替受害者設定網上轉賬

據陳先生手機簡訊顯示，詐騙集團是於4月11日，替陳先生設定網上轉賬服務，之後每日有至少5次轉賬，每次轉賬數額不等，最高為9950令吉。

從4月11日至21日期間，共有約62次的轉賬，分別轉至3個不同名字的銀行戶頭，相信是“錢驢”戶頭。

此外，陳先生也接獲國家關懷援助金（BPN）的簡訊，相信援助金也一並遭騙走。

老千食髓知味 索3千“報仇費”

詐騙集團食髓知味，在騙走巨額後，今午再致電陳先生要收取3000令吉的“報仇費”。

陳先生指出，他於今午12時接獲一通電話，對方自稱“Tan”，是武吉阿曼警察總部的公關，得知他的遭遇後，欲為他報仇。

他說，對方稱可以為他“出頭”，只需要3000令吉，就能把騙徒的手砍下來，他對類似的陌生電話已感到害怕，所以沒有給予理會。（LSL）

沒勇氣告知母親真相

痛失逾49萬令吉的陳先生，心情一直無法平靜，在提起自己的遭遇時，他更多次眼眶泛紅。

陳先生指出，這筆錢包括母親的養老金、父親去世後留下的錢、定期存款、他多年的儲蓄和退休金，而現在銀行戶頭是零，他至今仍沒有勇氣告知母親。

他說，年邁的85歲母親，因為跌倒導致腰部骨折無法走路，他於半年前辭去雜工工作，留在家照顧母親，與母親相依為命。

他補充，母親也是一名雜工，銀行戶頭的存款，大部分是母親的血汗錢。