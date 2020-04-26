情侶線上訂婚 驚喜視頻傳到國外

（沙亞南26日訊）愛情力量大！在行動管制令期間，雪州一對巫裔情侶獲雪州宗教局允準進行Skype線上訂婚。女子透過本身推特發布這項人生“特殊”的訂婚過程後，其視頻被廣傳和分享到印尼，甚至遠至美國，讓這對新人始料不及。

據《當今雪州》報道，來自雪州史里肯邦安的這對新人茜蒂佳斯琳（25歲）和未婚夫莫哈末阿米爾（25歲）是獲雪州宗教局（JAIS）允準，在本月22日透過遠程視頻線上方式進行了伊斯蘭訂婚儀式。

女子覺得有關訂婚儀式非常特別，因此，便將視頻透過本身推特發布。

她受詢時說，訂婚事跡獲推特用戶廣傳，包括印尼和美國的用戶，他們都稱贊政府在行管令期間的這項變通措施，尤其是雪州宗教局能藉助科技的便利，實現新人訂婚和結婚的理想。

她表示，據推特用戶留言形容，線上訂婚措施象徵了伊斯蘭教，能方便穆斯林的特質。

她聲稱，他們原是安排和未婚夫在本月4日訂婚，不巧卻碰上冠病疫情落實的行管令，她曾尋求將訂婚日期挪前到3月25日但還是不行，因雪州宗教局有5名婚姻註冊官疑感染染上冠病。

茜蒂說，她每天都在跟進新聞和事件的進展，直到雪州宗教局在本月20日宣布，可進行線上訂婚儀式。

她指出，宗教局也全程錄下了她與未婚夫的訂婚過程，以作為紀錄和證明。

她解釋，線上訂婚儀式是三方面進行，即女方有主婚人和證婚人、男方和婚姻註冊官。

“這和其他訂婚儀式是一樣的，男方需兩次宣讀婚約以做出闡明，同時宣讀訂婚誓詞。”

“我感到慶幸，訂婚儀式能透過線上安排圓滿舉行，希望行管令可早日結束，讓一切恢複原狀。”