柔醫協募集行動反應佳 15萬醫療物資捐醫院

（新山26日訊）由柔佛醫生協會所發動的籌集醫療物資行動，獲得各界人士、非政府組織等積極嚮應，迄今已捐出價值15萬令吉的醫療物資予州內各醫院及其它單位，助對抗2019冠狀病毒病疫情。

該協會所捐出的物資包括：防護衣、口罩、面罩、搓手液、手套、鞋套、插管箱等，大約30種醫療物資。

該協會發表文告表示，新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）及新山蘇丹依斯邁醫院醫院（班蘭醫院）分別獲贈由新山中華公會贊助的醫療配備，包括3張電動醫療牀、1台醫療推車、10台血壓測量儀、5個耳溫槍及5台血氧儀。

柔佛醫生協會主席黃劍鋒指出，該協會與新山中華公會配合，成功捐出總值11萬令吉的個人防護配備（PPE）。

他披露，在慈濟新山支會的幫助下，該協會聯合柔佛善行（Ihsan Johor）小組成員收集防護面罩的原材料，通過設立生產線，在短短8天里制作超過7000個防護面罩。

收集無紡布原料生產手術服

“盡管市場上的個人防護配備制作材料已出現短缺，我們仍然克服挑戰，收集到無紡布（non-woven fabric）原料，生產手術服、醫療衛衣和鞋套供前線醫護人員使用。”

黃劍鋒說，所有醫療物資已被送往相關受惠單位，包括：新山中央醫院、新山班蘭醫院、淡杯柏邁醫院、居鑾中央醫院、峇株巴轄蘇丹娜諾拉依斯邁醫院、古來政府醫院、哥打丁宜政府醫院、新山公共衛生研究中心、新山縣衛生局、大馬皇家警隊等。

他表示，基於前線醫護人員在一天里必須多次洗澡進行消毒，柔佛善行小組也關心新山醫院的急診部及深切治療室醫護人員，提供醫療衛衣、一次性內褲、浴帽、巧克力和面罩。

他強調，在對抗冠病的戰役中，前線醫護人員並非獨自作戰，柔佛醫生協會及非政府組織將成為他們的後盾，確保他們在疫情面前受到保護。

“我們向所有在此艱難時期，伸出援手的社會熱心人士致以謝意，並將全力以赴確保所收集到的醫療物資被送往州給各醫院。”

他說，正所謂團結力量大，2019冠狀病毒病疫情使人民面對痛苦和損失，卻也帶來愛和善意，他相信人民終將克服此役，尤其我國的冠病確診病例逐漸減少，是個正面的訊息。