綠區求學返回綠區家鄉 大專生明起分批啓程

（八打靈再也26日訊）高教部長拿督諾萊妮指出，從明天（27日）開始，公立和私立大學、工藝學院及社區學院的學生將會分批返回家鄉，只有在綠區的學生才獲準返回也是綠區的家鄉。

她今日在文告中說，至於家鄉屬於紅區和黃區的學生，則一概不獲準返鄉。

她表示，該部聯合衛生部、國家安全理事會、國家天災管理機構（NADMA）、大馬皇家警隊（PDRM），共同進行這項大專生返鄉行動。

提供交通服務

她說，該部也為已確定獲準返鄉的學生準備交通服務，並將他們帶回各自的家鄉。在這項行動中，一切則以學生的安全和健康為主要考量。

她表示，每趟載送服務都會由一名聯絡官（liaison officer）負責陪同，該名官員也擁有學生返鄉的完整名單。

“此外，衛生部和大學健康中心（PKU）也會在學生啓程之前，先為他們進行健康檢測，包括測量體溫、喉嚨痛、咳嗽、感冒或呼吸困難。”

全程佩戴口罩用搓手液

她說，學生受促必須時刻保持安全的社交距離、回鄉途中必須全程佩戴口罩、使用搓手液，以保持衛生。

她表示，高教部也為回鄉的學生及其父母提供指南，以作參考。

另外，高教部的“送學生回家行動室”也會每天24小時運作，協助學生和家長獲取最新資訊，欲知更多詳情可聯絡以下熱線：03-88706777、03-88706949、03-88706628、03-88706623、03-88706124。