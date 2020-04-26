斯里慕尼花園居民需藥物可求助衛部 聯管機構籲耐心等解封

（吉隆坡26日訊）斯里慕尼花園第1期聯合管理機構（JMB）主席依賽亞雅穀針對醫藥、衛生、糧食、新冠肺炎檢測和設施損壞等情況向花園居民發出通告，促請居民保持耐心直到加強行管令解封，並繼續給予各政府機構配合。

他說，該機構在與衛生部醫務官蘇威登星醫生溝通後，提醒斯里慕尼花園全體居民，若有任何健康問題和藥物需求，都可聯系衛生部或診所熱線電話，019-395 6179或03-612 79411。

他籲請患者保持冷靜、忍耐和寬容心等待緊急援助到達，勿隨意侮辱前線醫護人員。

勿隨處亂丟垃圾

他也說，衛生部正與吉隆坡市政局合作，每天在斯里慕尼花園區域進行清理工作，建議民眾不要在公共場所和樓梯處亂丟垃圾，並要求全體居民合作，將垃圾丟在公寓樓下已準備好的垃圾桶內。

“在管制封鎖期間，花園內的治安問題由國防衛隊軍人管理，警方則會從旁協助。”

“蘇威登醫生勸請所有已接受冠病檢測的居民，務必要持續戴著衛生部為大家戴上的腕帶，直至5月3日前都不可卸除；屆時，衛生部將進行第2次檢測採樣，確保阻斷病毒傳染鏈，居民也應繼續留在室內免受感染的風險。”

依賽亞聲稱，衛生部已和聯邦直轄區社會福利局合作，確保居民可獲得充足食物供應及人人平等，並正在努力為居民準備更多食物。

他說，封鎖期間，住家若有任何損壞問題，尤其是電梯出現故障，都將由聯邦直轄部負責跟進處理。

公寓管理交政府接管

他強調，這項通告是希望讓所有居民了解目前公寓的聯合管理機構不被允許管理公寓建築，一切都交由政府接管，而該機構正與國防衛隊、警方、衛生部、社會福利局、市政局和其他機構一起合作。

他補充，衛生部也希望各界不要透過社交媒體向居民散播任何不準確和虛假新聞，因為當局可對這些行為採取必要的行動。

“居民可轉發分享這項通告訊息，若有任何疑問也可直接與我聯系。”