馬華志工聯手一帶一路委會 派醫護員等人3萬口罩

（吉隆坡26日訊）馬華志工團加入“齊心抗疫，馬中同心”社會關懷活動行列，與馬來西亞一帶一路委員會攜手合作，協助派送3萬3000個口罩給前線醫護人員和有需要的弱勢群體，與全民同舟共濟，共抗疫情。

“齊心抗疫，馬中同心”系列活動是由中國駐馬來西亞大使館和馬來西亞一帶一路委員會聯合主辦，其他參與協辦的單位包括馬來西亞防範罪案基金會彭亨州分會、馬華志工團、馬來西亞中國文化藝術協會，以及馬來西亞糧食進出口總商會。

馬來西亞一帶一路委員會昨日在馬華公會總部，把3萬3000個口罩移交給協辦單位馬華志工團，由後者協助執行口罩派發工作，確保前線執勤人員和有需要的弱勢群體，可以及時獲得醫療物資的支援。

這批口罩包括1萬3000個醫用口罩及2萬個防疫口罩。馬華志工團將負責分派給醫院、醫療中心和診所的前線醫護人員，以及急需要幫助的弱勢群體，譬如住在人民租屋的貧苦家庭等。

馬來西亞一帶一路委員會會長拿督斯里蔡寶強感謝馬華志工團參與協辦這項口罩派發活動，與該委員會和中國駐馬來西亞大使館，以及各協辦單位齊心協力，共抗疫情，體現馬中兩國的友誼長存，水切不斷。

“馬華志工團在社會關懷活動方面，有成熟的組織能力和豐富經驗，相信我們雙方團隊的通力合作，能夠更精確和及時地把口罩派送到有需要的弱勢群體，以及正在前線值勤的醫護人員，為他們獻上最真摯的祝福。”

馬來西亞一帶一路委員會秘書長梁志華於今日把口罩移交給馬華全國志工團秘書長黃漢國，由馬華全國志工團宣傳主任兼雪州馬華志工團團長莊賜昭，以及馬中文化藝術協會執行秘書趙梅伊陪同見證。