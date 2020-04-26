訂漢堡惡搞菜鳥網商 網民震怒肉搜肇事者

（吉隆坡26日訊）疫情當前，商家生意嚴重受挫，人民勒緊褲頭度日，但有人卻在這種非常時期做出惡劣的行為。一名網友申訴，其從事漢堡包網賣生意的友人日前接獲一份訂單，對方要求做20份漢堡且貨到付款，待事主帶著漢堡抵達約定地點後，對方卻發來訊息表明這是一場惡作劇，並要業者自行將漢堡吃完；事件放上網後引起網民震怒，紛紛表示要把惡搞者肉搜出來。

網友Sherley Yu在臉書發帖指出，她是為自己的朋友打抱不平，後者遭人惡意棄單，但因為怕會被別人嘲笑笨，所以敢怒不敢言，而她在了解事發經過後，認為事情性質惡劣，決定在網上公諸於世，包括與惡搞者的信息對話內容。

貨到後發訊息指是惡作劇

根據信息截屏，惡搞者下單訂了20份漢堡，要求賣家送到吉隆坡舊巴生路的某住址，確認訂單後，賣家要求先匯款，但對方表示自己不懂使用網絡匯款，且家里的兒子已外出，要求貨到付款。

由於賣家是首次從事網賣生意，並不懂得“行規”，秉著信任對方的態度，答應貨到付款；賣家依約去到對方指定地點，等了約10分鐘，期間對方還詢問車牌號碼，但最終只等來一封訊息：“嗨，這是一個惡作劇，我是Youtube的ginnyboy，你可以吃完所有的漢堡。”

Sherley Yu聲稱，其網賣友人的電話號碼隨後也遭對方刻意拉黑，電話已打不通，分明是惡意棄單，友人的善意和信任被人糟蹋，讓友人感非常難受。

“雖然她（友人）也有她不對之處，就如會有人講‘ 誰叫你笨？不收錢先’，但這樣來作弄，好玩嗎？在這疫情期間，大家都珍惜生命，找吃辛苦。”

她的帖文也提醒，所有網賣商家，遇到陌生顧客，必須先收錢才處理訂單，同時也要註意這類專下假單的電話號碼。

網紅Jinnyboy澄清 惡搞者不是我

這則臉書帖文獲超過3100人按贊及近3400次轉載分享，網友都對賣家的遭遇感同情和憤慨，更有人表示願意掏腰包認購那20份漢堡包。對此，Sherley Yu回應說，在得知被作人弄後，賣家已把部分漢堡捐給孤兒院，部分送給別人享用，當成是做善事。

由於惡搞者在信息中自稱是“ginnyboy”，網民一下就把矛頭指向本地網紅 “Jinnyboy”，兩者之間的諧音相似；不過，Jinnyboy隨後已轉載了此帖，並澄清惡搞者並不是他。

Jinnyboy在臉書上寫道：“有人用‘ginnyboy’的名字下單大量的漢堡進行惡搞，請停止這樣的行為，這明顯不是我，也不是JTV團隊的任何人，這並不好玩。”

不少網友表示，這已不是惡作劇，而是一項罪行，鼓勵賣家到警局報案，揪出這名惡搞者；也有網友激動的說，必須把對方人肉搜索出來。

部分網友也暖心為賣家打氣，希望她不要輕易被打擊，繼續堅持做網賣，日後謹慎小心，建議須向顧客徵收至少一半的訂金。