購乾糧飲料派有需要者 3大馬人澳洲送暖

（吉隆坡26日訊）3名在澳洲打工的馬來西亞人異地送溫情，自掏腰包湊足900澳幣(約馬幣2500)，購買150份幹糧和飲料，在悉尼唐人街附近分派給因新冠肺炎疫情失去收入和有需要的人。

這三名馬來西亞人分別是29歲的Sky、25歲的Cindy和25歲的Wen。他們都是從馬來西亞飛赴澳洲打工，因租房而相互認識，在過去兩年同住的日子里相互扶持，成為無話不談的好朋友。

據悉，三人在當地只是普通的打工族，Sky是一名送餐員，另兩人則是在超市打工，收入並不富裕，但看見這場疫情影嚮了許多人的生計，因此決定盡自己所能幫助城市里有需要的人。

據網絡媒體《今日澳洲App》的報道，三人湊足900澳幣採購了幹糧、牛奶、白米和快熟面，分裝成150分，在悉尼唐人街附近擺個小攤位進行分發，攤位前還用中英文寫上：“希望幫助到因疫情失去收入，有需要的人。”

發起這項活動的Sky聲稱，身邊的一些朋友因疫情而失業，甚至過著三餐不繼的日子，而他們三人很幸運的，工作沒受到影嚮，因此希望能為大家提供實質的幫助。

由於他們事先有在一些微信群組發出消息，因此派發食物當天除了有路過的行人，還有人遠從Eastwood趕來唐人街領取食物，受惠者對於三人的善意都非常感激，而他們也因為做了好事倍感開心。

其中一名前來領取食物的不具名男子透露，疫情讓他失去工作，生活過得很困難，三人見狀還掏腰包給了對方回程車費。

這場送暖活動進行了約兩個小時，其中一半的受惠者是非華裔。他們三人異口同聲的說，疫情是全世界人都共同面對的，希望讓大家感受到來自華人的關心，也鼓勵更多華人能將這份愛傳遞下去。

另一方面，該網絡媒體也報導，澳洲社區也出現民眾自發捐贈箱，即你能從箱子里取你需要的物品，也能把別人需要的東西放進里面，大家在疫情中持續散播愛的種子。

住在悉尼Campsie區的馬先生（50歲，翻譯員）指出，大約兩個星期前，他在住家附近散步，突然看見路邊多了一個箱子。趨近一看，發現箱子寫著“取你所需，授你所能”，意即有需要的人可把里面的東西帶走，有能力的人可把別人需要的東西放進去。

馬先生說，這是一對洋人夫婦在自家門前發起的小活動，箱子里整齊擺放著書本、游戲、罐頭食品等，這樣的善舉打動了他，計劃將家里不必要的物品，也放到箱子里嚮應這份愛心。