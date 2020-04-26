邱武林：政府援助不及 檳恐有更多酒店結業

（檳城26日訊）新冠肺炎疫情讓酒店業受重創，馬來西亞酒店公會檳州分會主席邱武林說，行動管制令若繼續延長，政府提供的援助遠水救不了近火，不排除會有更多酒店步上結業命運。

檳州兩間酒店昨日驚傳關閉，酒店向員工發出通告指受不了疫情衝擊，決定在本月30日結業。

邱武林接受本報訪問時說，希望政府關注酒店業者困境，提供酒店業者經濟輔助配套，並應在過渡時期減輕酒店業稅務。

他說，檳威兩地有97間酒店，員工近萬人。管制令期間只有十多家半開業，服務人數伶仃的長期住宿房客，酒店都面對大虧損。

他說，即使政府為每名員工提供600令吉工資補貼，但酒店仍需繳付薪資餘款。例如，一名員工底薪為2000令吉，酒店仍需支付對方1400令吉薪資。一般酒店員工人從數十人到上百人不等，每月就是一筆龐大支出。

邱武林說，酒店可暫停營業，等到疫情過後才開業，但須依據勞工法令，繳付員工薪資與補償。

與員工協商促拿無薪假

他說，多數酒店都選擇跟員工協商，配合就業保留計劃（ERP），鼓勵員工拿無薪假，酒店另外提供津貼給員工，酒店才能生存。

邱武林透露，峇都丁宜金沙度假酒店就是其中一個勞資雙方達成協議的例子。

他說，該酒店參與為期3個月（4月到7月）的就業保留計劃，員工拿無薪假，每人獲得600令吉政府輔助金，酒店另外輔助每名員工每月300令吉津貼。

楊順興允擬策協助酒店業

檳城旅遊、藝術、文化及遺產事務委員會主席楊順興說，州政府正制定策略，以幫助該行業應對困難。

“儘管坊間廣傳有酒店將關閉，但我們還沒收到任何一家酒店業者或馬來西亞酒店業者公會檳城分會關於酒店會關閉的正式通函。”

楊順興今日發文告說，州政府解旅遊行業所面臨的財政困難和負擔，預計未來幾個月出現低入住率問題。

“被解僱者不要放棄，若有需要幫助，可與檳城職業援助與人才中心（Penang CAT Centre）聯繫。”

他說已建議州政府考慮豁免酒店房租稅長達半年，以減輕該行業負擔。

他也建議酒店業者善用數碼，通過時事通訊（Newsletters）、電郵，或社交媒體平台與過往顧客保持聯繫，維持顧客對該酒店的品牌意識。

Penaga酒店也將關 邱武林：未獲正式通知

VOUK酒店管理集團（VHM）旗下的兩間酒店昨日驚傳將關閉後，根據《新海峽時報》報導，同樣由該集團管理的Penaga酒店，也將在本月30日關閉。

根據該報導，馬來西亞酒店業公會檳州分會主席邱武林證實了酒店即將關閉，但強調該會尚未獲得正式的通知。

社交媒體上也流傳該酒店發給員工的結業通告。

本報記者致電給該酒店其中一個部門經理，對方先表明酒店會暫時關閉至7月31日，並在8月重開。唯當記者進一步詢問網上流傳該酒店將在4月30日關閉的通告時，對方沒有再回應。

本報記者今早走訪Jazz酒店及Penaga酒店，發現兩間酒店皆大門深鎖，僅在門口張貼在行動管制期間暫停營業的通告，並無發現任何有關結業的通知。

Jazz酒店附近一間西藥行的職員說，他也是從網上得知酒店將關閉的消息。

“可能只是暫時關閉，日後情況轉好後也許重開也說不定。”