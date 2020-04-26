抗疫娘子軍曾靖娘 每日送飯讓貧戶飽肚

報導：鄭智鍵

（大山腳26日訊）生活中她是普通的家庭主婦，而在疫情期間，她則是一個村子的守護者，在這一場沒有硝煙的戰“疫”中，來自甘榜勿剎的52歲曾靖娘，用巾幗力量筑起防疫的圍牆，讓貧困的村民有三餐溫飽。

以抗疫“娘子軍”來形容曾靖娘，一點也不為過，自3月18日行動管制令展開后，其丈夫黃得財幫忙載送物資，她每天風雨不改走村串戶，給村里的貧戶送上溫暖人心的飯盒及干糧。

也是甘榜勿剎鄉管會主席的她，在疫情當前，她選擇挺身而出，天天捧著飯盒，三步并作兩步，邁開腳步沿戶送飯，過程中給村子里的弱勢群体慰問及關怀，包括病患、獨居老人、家境貧寒的單親家庭、殘疾人士、失業的外勞等。

沈志強王麗麗助救濟

疫情打亂了村民的生活，尤其一些手停口停的低收入家庭，更是雪上加霜。讓她感到欣慰的是，身邊的朋友、熱心善士及一些非盈利組織，以及大山腳國會議員沈志強及武拉必區州議員王麗麗得知消息后，紛紛加入救濟陣容，捐助物資救濟村民。

“我們是每一天都給村民送飯，或者其他物資，包括口罩、面包、白米、干糧、蔬菜、雞肉及魚類等，有時候也會接到村子以外的貧戶求助，我們還是會送一點干糧給他們，在救濟的工作方面，多少補貼一些，只要大家有一頓溫飽。”

曾靖娘生活中是母親、是妻子，也是好媳婦，她家庭和救濟工作兩頭忙，除了照顧一家六口，包括3個孩子及80多歲的家婆，也會幫忙丈夫管理生意的賬目，可謂是“超人媽媽”。

她從救濟工作過程中深刻体會，施比受更有福，眼看貧戶接過物資的喜悅和感恩，她已滿怀欣喜，甚至也忘了每天徒步挨家挨戶送物資的辛苦。

“我們是早上9時送第一輪、中午第二輪、下午2時第三輪，有時候他們（報效者）遲送來，大概是下午5時，我們也照樣派發給村民，因為這段非常時期，他們的生活都不容易。”

物資優先救濟貧戶

甘榜勿剎村里有700戶家庭（包括寶珠花園），其中木屋區就有250戶家庭，以華裔家庭居多，少數為印裔及外勞，惟將近一半的家庭皆為低收入群体，多數以技術行業及散工為生。

在僧多粥少下，曾靖娘每次行善都務必确保物資优先贈予迫切有需要的人，甚至會調整物資份量，供他們有充足的食物，渡過這段抗疫時期。

“當然在分發物資方面會引起一些人的微言，一些居民通過网絡媒体得知消息，他們會提早到分發物資的地點等候，想要得到免費的物資，但是，這些物資并不是先到先得，所以我們會慢慢跟他們解釋，物資有限，优先救濟貧戶。”